R$ 26 milhões

Hulk vai custar R$ 26 milhões em dois anos de contrato com o Atlético e ainda terá participação em royalties pela venda de camisas com seu nome e número. O Galo deve criar uma camisa especial, como criou a de Ronaldinho Gaúcho, R49. Vale lembrar que, aos 34 anos, Hulk é dono dos próprios direitos econômicos, o que não onera tanto o clube. Serão R$ 8 milhões de luvas, diluídos nos dois anos, e R$ 750 mil mensais, o que dá o total de

R$ 26 milhões. O Galo espera que a torcida lote o aeroporto de Confins para buscar o artilheiro.













Janela





Hulk é um dos maiores ídolos do Porto, que também o queria. Porém, o Galo agiu rápido, sabendo que a janela para transferência europeia fecharia no começo da semana que vem. Dessa forma, Hulk percebeu que o melhor era assinar com o Atlético, pois se isso não ocorresse, teria de jogar na China ou em outro centro, que não o europeu. Por isso a diretoria do clube agiu rapidamente, formulando a proposta e chegando a um acordo com Hulk, dissuadindo-o da proposta de R$ 2 milhões que ele queria por mês.









Sem gols





Curiosamente, Hulk não ganhou Champions League nem Europa League, nem tampouco marcou gols em jogos oficiais da Seleção Brasileira principal. Ele participou de jogos eliminatórios, Copa América, Copa das Confederações e Mundial, mas não conseguiu anotar um gol sequer com a camisa amarela. Seu único gol, e pela Seleção Olímpica, em Londres, foi na final contra o México, na disputa pela medalha de ouro, em que o Brasil foi derrotado por 2 a 1. Eu cobri esse jogo para o Estado de Minas.









Outros nomes

(foto: BRUNO CANTINI/AGÊNCIA GALO/ATLÉTICO %u2013 8/1/21)

O Galo busca agora um zagueiro, um lateral-esquerdo, um volante e um camisa 10. Rodrigo Caetano, diretor-executivo, tem se reunido simultaneamente com Sampaoli, checando o mercado e vendo as possibilidades. Eles querem formar um grande time para ganhar a Libertadores e já têm vários jogadores para as posições mapeados.

























Divisão de base





Fortalecer a base e copiar o projeto vencedor e vendedor de Santos, Flamengo e São Paulo. Essa é a ideia da nova diretoria. O Atlético precisa formar talentos, expor no mercado e mostrar sua força na formação dos atletas. Não pode um clube dessa grandeza viver apenas de contratações pontuais. Tem de montar uma equipe de trabalho forte, na base, em busca de talentos. Esse é um dos principais projetos do novo presidente, com o qual Caetano concorda plenamente.