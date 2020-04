Sede da Fifa, entidade que comanda o futebol mundial, na Suíça







O presidente da Fifa, Gianni Infantino, deu entrevista dizendo que “daqui pra frente a Fifa vai mudar seus conceitos e ser mais humilde com seus afiliados e com o mundo”. Ora, precisou acontecer a pandemia do novo coronavírus para a entidade maior do futebol perceber isso? Quem trabalha no futebol já sabe disso há tempos. A arrogância e o poder sempre foram marcas da Fifa, sentindo-se acima do bem e do mal.

Por meio da entidade, pessoas comuns como o próprio Infantino são recebidas como chefes de Estado. É hora de a entidade aproveitar os bilhões de dólares que tem de reserva para ajudar no combate à pandemiade COVID-19. A Fifa deve ter percebido que a população em geral não está nem aí para o futebol, percebendo que ele é “a coisa mais importante, entre as menos importantes da vida”.

Cortes de pessoal e salários

O Atlético está cortando gente e salários, para se ajustar e superar a crise mundial por causa do novo coronavírus. Acho a medida certa e pertinente. Porém, por que não corta o cargo de diretor de futebol? Com certeza é um salário alto e que, principalmente neste momento em que o futebol está parado no mundo, não tem a menor utilidade. Na verdade, sou contra a figura do diretor de futebol, pois a maioria é acusada de fazer negociações escusas com empresários.

Já passou a hora de os presidentes de clubes negociarem entre eles, sem precisar pagar salários exorbitantes a pessoas que não têm comprometimento com as instituições. Juram amor eterno a um clube e vão trabalhar em outro. O Flamengo deu um pé na bunda de Rodrigo Caetano. Quem negocia lá é o vice-presidente Marcos Braz. Não existe diretor de futebol!





“Não perdi sozinho”

Em entrevista recente, Felipão, aquele que protagonizou o maior vexame da história do nosso futebol, disse que não perdeu sozinho nos 7 a 1 para a Alemanha. Realmente, não perdeu sozinho, pois a Seleção Brasileira era um bando em campo, mal treinado e mal dirigido. Perdeu com jogadores de péssimo nível que escolheu e por uma escalação temerosa.

Felipão já havia perdido uma Eurocopa em casa, quando Portugal foi derrotado pela inexpressiva Grécia. Fracassou no Chelsea, dando a desculpa de que foi derrubado por Drogba e Anelka. Mentira! Ele não conseguia nem se comunicar em inglês com o grupo e os jogadores riam dos treinos que comandava.

Se Felipão tem o título de campeão do mundo em 2002, deve a Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Cafu, Gilberto Silva, Edmílson e outros grandes jogadores que estavam naquela conquista. Ele não atrapalhou e soube distribuir as camisas direitinho.





Lives

Nesse período de COVID-19 tenho procurado fazer colunas e reportagens para meu blog, meu canal de YouTube e para a Rádio Tupi com relação à pandemia que assola o mundo. Tenho aproveitado para fazer algumas lives, como as que fiz com Júnior, Neto e Breno Galante. Semana que vem teremos mais lives e um grande ídolo dos mineiros. Aguardem. Como tenho dito, o futebol e todos os esportes estão relegados a segundo plano. O momento é de nos concentramos em vencer essa pandemia, e o melhor remédio é ficar em casa. Eu acredito nos médicos e nos cientistas, em ninguém mais!