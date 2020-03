Advogado de Ronaldinho e Assis espera libertá-los em 15 dias

Ronaldinho Gaúcho e o irmão, Assis, foram detidos em 7 de março, acusados de fraude com passaporte no Paraguai (foto: NORBERTO DUARTE/AFP)







Conversei com o doutor Sérgio Queiroz, advogado de Ronaldinho Gaúcho e Roberto Assis, presos no Paraguai por uso de documento falso. Ele me disse que ambos ficaram felizes com a coluna que escrevi e com o post que eu gravei, pois nessas horas “tudo ajuda a confortá-los”, contou o advogado. Não me cabe aqui juízo de valor, pois não sou juiz nem tampouco carrasco. O que posso dizer é que espero que tudo se resolva bem e que ambos estejam em casa o mais rapidamente possível. Se tiverem que pagar por algum crime, que paguem, pois os homens não estão acima da lei. Porém, é preciso apurar tudo direitinho, para que não fique dúvida. O advogado me disse que espera que em mais 15 dias tudo esteja resolvido. “Estamos na fase da conclusão das perícias. Acredito que, se tudo caminhar bem, como está caminhando, eles deverão estar em Porto Alegre no máximo em 15 dias”. Perguntei o motivo de eles terem pedido um passaporte paraguaio, e nem mesmo o doutor Sérgio soube responder: “Não sei, foi ingenuidade do Roberto (Assis), pois não vejo qual a utilidade de um passaporte daquele país. Mas eu reitero que eles foram inocentes e que jamais teriam participado de qualquer ação para ter um documento falsificado. Tenho certeza de que tudo será esclarecido em breve. Meus clientes não têm nenhuma relação com a empresária paraguaia, que está foragida. Eles agiram na boa fé e foram enganados”.





Ronaldinho e Assis têm passaporte europeu, além do brasileiro. No Paraguai se entra até com carteira de identidade. Portanto, não havia o menor interesse deles em um passaporte paraguaio. Aí está o X da questão. Por que ou para que eles iriam querer um passaporte daquele país, já que ambos têm outros tão fortes? Doutor Sérgio descarta qualquer tipo de ato ilícito por parte de seus clientes e amigos. Reafirma que entraram de “gaiatos” nessa história, mas que tudo se resolverá. Dona Miguelina, mãe dos dois, a irmã, Deise, e todos os familiares estão muito preocupados e tristes com a situação, mas confiam na Justiça e em Deus. “A família toda passa por esse momento difícil, mas isso vai ser resolvido e eles logo vão estar em casa. Ronaldinho é um ídolo mundial e não se envolveria em nada escuso. Estamos trabalhando para provar a inocência deles e acabar com esse mal-entendido de vez.” O advogado disse que ficou um pouco com eles no sábado, dia do aniversário de 40 anos de Ronaldinho Gaúcho, e que eles estão tranquilos, pois sabem que não cometeram nenhum ato irregular. “Vamos aguardar os próximos 15 dias para termos a liberdade deles e a tranquilidade para que voltem para casa”.





Perguntei sobre a situação dos detentos com relação ao coronavírus. O doutor Sérgio disse o seguinte: “As visitas de parentes estão proibidas. Eu, como advogado, posso ficar uns 10 minutos para conversar com eles e logo tenho que me retirar. Pelo que tenho visto aqui no Paraguai, o coronavírus não vai chegar forte, pois há um toque de recolher de 22h às 5 da manhã, e somente quem puder provar que precisa sair nesse intervalo é que pode estar na rua. Os que são pegos sem justificativa são presos e só saem no dia seguinte. Na penitenciária onde eles estão, vários detentos já fizeram teste e não há nenhum caso detectado. Vamos torcer para que eles saiam o mais rapidamente possível”.





COI na contramão

O mundo inteiro sabe que a Olimpíada de Tóquio não deverá ser realizada por causa da epidemia do coronavírus, mas o presidente do Comitê Olímpico Internacional insiste em dizer que não irá adiá-la. Gente, o mundo preocupado com a pandemia do coronavírus e o Thomas Bach querendo fazer os jogos a qualquer preço. Não dá! Os atletas não estão treinando adequadamente, ninguém sabe quando essa pandemia irá terminar. Não importa se o Japão gastou bilhões de dólares para sediar o evento. O que vale é a vida das pessoas e, para preservá-las, o evento deve ser adiado. O Comitê Olímpico Brasileiro já sinalizou que aceita o adiamento, assim como outros comitês mundo afora. O COI não é dono do mundo e nem da vida das pessoas. Nesse momento tão difícil pelo qual passa a humanidade, o que menos importa são as competições esportivas de qualquer natureza. Adiar para 2021 será a decisão mais sensata!





Levem a sério

Parece que a ficha ainda não caiu para alguns brasileiros. A pandemia do coronavírus é a mais grave dos últimos tempos e é preciso, sim, que todos fiquemos reclusos em nossas casas, evitando contrair ou propagar o vírus. Claro que há pessoas que precisam trabalhar e não podem fazê-lo em casa. Esses devem tomar cuidados redobrados. Há muita gente brincando com coisa séria em vez de se preocupar com suas famílias e com os outros. Se cada um de nós fizer a nossa parte, logo vamos vencer essa pandemia e a vida voltará ao normal. Vi um casal que voltou da Europa e que vive no interior de São Paulo debochando da doença e das pessoas. Dois palhaços que foram intimados pelo MP a fazer o teste, pois alegavam estar contaminados e estão proibidos de sair de casa, sob pena de multa de R$ 10 mil ao dia. Como pode existir gente tão fútil, tão banal, tão mesquinha nesse mundo? Não se brinca com coisa séria. Vamos nos unir, cada um em sua casa, orar e pedir que esse coronavírus seja extinto e que o mundo volte aos seus melhores dias.