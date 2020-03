O adiamento da Olimpíada de Tóquio é uma realidade

Casal usando máscara por causa do coronavírus próximo ao símbolo olímpico, em Tóquio (foto: Philip FONG/AFP)







O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, não admite adiar a Olimpíada de Tóquio por causa da pandemia do coronavírus. Seus colaboradores já pensam nisso. O mundo inteiro sabe que é fundamental esse adiamento, pois os atletas não vão conseguir treinar porque todos estão preocupados com a pandemia, que não sabemos quanto tempo vai durar. A mim e as pessoas de bem, não importa quantos bilhões de dólares os japoneses gastaram para construir estádios e toda a infraestrutura do evento. Importa-me saber quantas vidas serão salvas e quando teremos uma solução definitiva para erradicar o coronavírus. O esporte fica em segundo plano. É inconcebível um dirigente não ter essa consciência. Não há a menor chance de se fazer a Olimpíada, que começaria no fim de julho e iria até 6 de setembro, considerando-se também a Paralimpíada. Ninguém vai se interessar em atravessar o mundo, mesmo que não haja mais a pandemia. Se Deus quiser, até julho o mundo voltará ao normal e seus habitantes estarão livres do coronavírus, mas, mesmo assim, não haverá tempo hábil para se programar para os Jogos Olímpicos. O prejuízo para a economia mundial já está estabelecido. Ao fim, vamos saber quantas pequenas empresas faliram, quantas pessoas estarão endividadas, quantos empregos foram perdidos. Disso tudo eu tenho apenas uma certeza: os bancos brasileiros, esses que tiram o couro do povo, estarão cada vez mais ricos, pois eles ganham dinheiro no momento bom e no ruim. Os bancos, que têm um lucro de R$ 25 bilhões em um ano, conforme publicações de balanços, são o câncer do Brasil. Só mesmo no país da fantasia para uma instituição ganhar tanto em cima de um povo sofrido e maltratado.





Enderson Moreira

O Cruzeiro optou por Enderson Moreira, que está acostumado a trabalhar na Série B, para a vaga de Adilson Batista, demitido no domingo. Ele tem bons trabalhos em equipes pequenas, mas fracassou no Santos e no Grêmio, equipes grandes onde trabalhou. O problema do Cruzeiro está acima dos técnicos. É de time mesmo, pois o material humano é muito ruim. Não adianta trazer Pep Guardiola se não contratar jogadores de qualidade. Não adianta “chover no molhado” e dizer que assaltaram o Cruzeiro, pois isso todo mundo já sabe. É preciso ajustar o time e formar uma equipe decente. E com a paralisação das competições, o clube poderá buscar, no mercado, jogadores de nível. Porém, como pagar se o teto salarial está em R$ 150 mil mensais? Os jogadores de times grandes se acostumaram a salários irreais, e acham pouco. Gente, um cientista trabalha a vida inteira, encontra cura para as doenças e ganha salário de fome. O Brasil é mesmo o país da contramão. Eu já disse: acho um absurdo um jogador ganhar R$ 150 milhões de salário anual. Mas na Europa os clubes faturam bilhões e podem pagar. O nosso país não pode copiar o que é feito no Velho Mundo, pois são economias diferentes. Outra coisa: o Cruzeiro deveria antecipar as eleições e definir um presidente. O Conselho Gestor é bem-intencionado, mas de bola não entende nada. É preciso alguém para comandar o futebol com propriedade.





Audiência pífia

Tenho visto pesquisas de audiência das principais TVs a cabo do Brasil. É pífia. Um dos canais mais assistidos tem média que não atinge nem 1 ponto. Dá 0,9, o que significa pouco menos de 70 mil pessoas assistindo. Num país de 200 milhões de habitantes, é realmente frustrante. Nós, que somos do meio do futebol, assistimos – se bem que eu já desisti desses programas há tempos. Muita gente que de bola nada entende, numa marra impressionante!





Férias forçadas

Neymar e Thiago Silva voaram para o Brasil para aproveitar as “férias forçadas” por causa da suspensão dos campeonatos na Europa. Outros jogadores, mais compromissados com o PSG, resolveram ficar em Paris e treinar em casa. A diferença dos grandes jogadores é essa. Por isso, Thiago Silva e Neymar são fracassados na Seleção Brasileira.



Melhor do mundo

Com a paralisação dos campeonatos na Europa, a eleição do melhor jogador do mundo vai ficar prejudicada. Não teremos Eurocopa e a final da Liga dos Campeões foi adiada para julho. Acho mesmo que por causa do coronavírus, muita coisa tem que ser repensada, principalmente no futebol. Chegou a hora de reavaliarmos muita coisa. Os salários dos jogadores são absurdos e irreais! Dos técnicos, mais ainda, pois a maioria é enganadora!