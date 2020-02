Derrota do Galo deixa o torcedor de cabelo em pé

Derrota acachapante do Atlético





A derrota do Galo por 3 a 0 para a Unión, na quinta-feira, deixou a torcida alvinegra de cabelo em pé. Claro que é apenas o começo da temporada, mas um começo ruim, que praticamente elimina o Atlético da primeira competição, que tornou-se, segundo os dirigentes, rentável e que dá vaga na Libertadores. Dudamel (foto), contestado por alguns por ser venezuelano – e isso é inadmissível, pois cheira xenofobia –, já começou mal. É bem verdade, precisa solucionar alguns problemas como o de Cazares, que tem que entrar nesse time de forma urgente, e de Ricardo Oliveira, que já deveria ter parado há algum tempo. Até mesmo para preservar a carreira vencedora que teve. As contratações, ainda que pontuais, têm que chegar com urgência, pois daqui a pouco vai restar ao Galo somente o Brasileirão, e, em competição de pontos corridos, a chance de levantar caneco com esse grupo é zero.





Segredo de Justiça



Na quarta-feira dei, com exclusividade, em meu blog, no Superesportes, um dos sites mais respeitados e acessados do país, que alguns empresários já confessaram, na polícia, que dividiram comissões de contratos e vendas de jogadores com alguns dirigentes do Cruzeiro na última gestão. Ao ser indagado pelo repórter Leopoldo Siqueira, a resposta de Wagner Pires de Sá foi a seguinte: “Uai, se o processo está em segredo de Justiça, como o repórter descobriu?”. Em vez de se preocupar em explicar a corrupção, ele quer indagar como o repórter descobriu. É realmente curioso. O inexplicável não se explica, mas, quando forem chamados pela polícia, terão que explicar muita coisa.





Briga Fla x Globo



Flamengo resolveu encarar a rede Globo de igual para igual, e não se submete mais aos caprichos da ex-toda poderosa, que hoje já não dá quase ibope nenhum. Para que vocês tenham uma ideia, quando eu trabalhava lá, na década de 1980, e o diretor de jornalismo era o craque mineiro Alberico Souza Cruz, o Jornal Nacional dava 70 pontos no Ibope. Hoje dá 14 pontos, e perde para a Record em vários dias. São os novos tempos. Ou a Globo paga o que o Flamengo quer ou não transmitirá seus jogos, isso é fato. O Flamengo não precisa da migalha que a emissora impõe aos outros clubes, que aceitam por estarem de pires na mão. E foi justamente ela quem disse, no passado, que “Flamengo e Corinthians tinham que negociar em separado”, por terem as maiores torcidas do país. Pelo jeito, a Globo está provando do próprio veneno.



Tóquio ficou distante



A Seleção Brasileira pré-olímpica, que obteve 100% de aproveitamento na primeira fase da competição, não conseguiu ganhar de ninguém no quadrangular final. Empatou com Colômbia e Uruguai, e agora precisa vencer a Argentina, se quiser ir a Olimpíada de Tóquio. Os hermanos garantiram vaga e o título do torneio com duas vitórias, sobre Uruguai e Colômbia. Se o Brasil empatar e Uruguai ou Colômbia vencer, o time brasileiro ficará fora da competição. Portanto, amanhã, é vencer ou morrer. Curiosamente, depois que Tite foi visitar o time na Colômbia nosso futebol caiu do vinho para a água. Será que ele deu pitaco na escalação? Com o time principal o trabalho dele é pífio, isso todos sabemos, mas estragar um trabalho tão bom, feito por Branco, coordenador da base, e Jardine, técnico, é demais.