846

(foto: Divulgação)

Inspirada nas décadas de 1950 a 70, a coleção New Retrô da Chilli Beans recria modelos, dando destaque para o uso de materiais naturais como madeira e bambu para os óculos e relógios. São 27 peças, entre óculos de sol, armações de grau, multi – que vêm com uma lente escura que pode ser acoplada aos óculos de grau, trazendo praticid ade – e quatro tipos de relógios, com design conceitual inspirado na estética e visual mid century.

(foto: Divulgação)

Good Girl Blush





Carolina Herrera lança de Good Girl Blush Eau de Parfum, uma ousada explosão de contrastes que forma uma expressão única de feminilidade floral. Um contraponto entre a energia e o poder contundente de duas extrações diferentes de uma sensual base de baunilha com o romantismo pastel de uma nota de Peônia, e uma nota importante de Ylang Ylang.

(foto: Divulgação)

Casa





A Camicado, especializada em casa e decoração, lançou a linha Feito em Portugal, com produtos de cama, banho e mesa com qualidade têxtil portuguesa, referência mundial no segmento. Cores, texturas e design que estão em alta, confeccionados em tecido 100% algodão, para trazer conforto e durabilidade.

(foto: Divulgação)

Joias masculinas





Expandindo seu portfólio, a Aramis lança sua primeira linha de joias masculinas. Produzidas com prata certificada e design exclusivo, as peças da Aramis Joias são inspiradas pelo brutalismo, movimento que valoriza formas frias e funcionais. As peças foram lapidadas para refletir os princípios da coleção: equilíbrio, força e conexão.