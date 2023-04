Lançamento

Carlos Penna abriu seu estúdio na Serra, ontem, para o lançamento de coleção e também das marcas Anacê e AR. Esta é a linha principal de acessórios do semestre, com 58 peças — entre brincos, ear cuffs, colares, pulseiras de mão e anéis. Mas a marca tem outros drops e collabs planejados para os próximos meses. A nova coleção, batizada de “Novos mínimos” é sequência de uma história que começou há um ano, da criação livre.





kids





Inspirada no puro amor, a Mixed apresenta coleção infantil inverno 2023 com desfile imersivo no tema Jardim das Emoções. A coleção retrata o universo infantil de forma lúdica, romântica e clássica. Cada detalhe foi inspirado no puro amor, desde as estampas, até os acessórios. Na passarela famosas com suas filhas como Ticiane Pinheiro com Rafaella e Manuella, Maria Rudge Piva de Albuquerque com Maria do Rosário, Jessica Neuhaus e Ella.





Relógios





Para os apaixonados por relógios, a Vivara apostou em diferentes modelos que possibilitam diversas combinações com as joias da marca, que é conhecida pelo seu mix diverso e completo. Os relógios têm como matéria-prima a prata 925 com banho em ouro amarelo, banho em ouro rosé, ródio, petro e o aço inoxidável e tem design slim e pulseira mesh.





De volta

O Eyebrow Fix Gloss, um dos produtos queridinhos da Sóbrancelhas, rede de estética facial com produtos próprios, que, para tristeza das clientes ficou fora de linha durante alguns anos, voltou com tudo e com nova formulação. Com filas de pedidos, mesmo antes de ser lançado oficialmente, o produto tem as funções de corrigir, uniformizar, colorir e nutrir as sobrancelhas. Ele é vegano e não é testado em animais. A nova formulação contém Propileno Gylcol, que é uma base hidratante que promove umectação e hidratação dos fios, proporcionando um tratamento mais intenso, e veio agora em duas tonalidades: escuro e médio.