A Reserva, em parceria com a Vicunha, lança sua coleção Hemp Denim, uma linha de produtos com jeans de cânhamo. O material é considerado um dos mais duráveis e ambientalmente responsáveis. Sempre ligada a causas sociais e com o planeta, marca afirma seu compromisso com meios de produção mais sustentáveis em seus produtos e traz um lançamento com baixo impacto ambiental e responsabilidade. Para a composição dos tecidos usados na coleção, a Reserva utilizou uma mistura da fibra de algodão e cânhamo, trazendo benefícios de ambas as matérias-primas. O cânhamo traz para a peça maior durabilidade e resistência, sendo complementado pelo conforto do algodão.

(foto: Divulgação)

Joias





A designer de joias em pedras Carolina Neves sempre teve em foco criar peças com significado, que contam histórias. Ela acaba de lançar coleção especial para o Natal, com destaque para as coleções Hera, inspirada nas deusas da mitologia, que conta com charms, colares e brincos que significam a representação da força feminina, e a Jacarandá, que abraça a sustentabilidade e o trabalho único da marca, com peças que unem a madeira de jacarandá que não foi derrubada pela ação humana com o ouro e as gemas coloridas.

(foto: Divulgação)

Para o fim de ano





Para celebrar o fim do ano, a Zegna separou ideias para presentes inspirados pelo Oasis Zegna. Com tons alpinos, os tênis Triple Stitch™, blusas de cashmere, cintos, bonés e outros acessórios são feitos artesanalmente, com materiais inovadores.

(foto: Divulgaçaçao)

Aniversário





Neste mês de dezembro, a Anacapri, marca de flats do grupo Arezzo&Co, celebra seu 14º aniversário e comemora a data com presente para as consumidoras: todos os produtos estão com 50% de descontos. Neste ano, a marca lançou suas primeiras flatforms que contam com tênis, sandálias, rasteiras e botas.