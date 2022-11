(foto: Divulgação)



A Brizza – marca de sun sandals e flip flops do grupo Arezzo&Co – conta com diversas estampas inspiradas em uma das maiores maravilhas do Brasil: a Chapada dos Veadeiros, em uma collab com a Triya. Estampas psicodélicas em shapes fluidos e bem justos da Triya, em sintonia com as sun sandals, flip flops e bolsas da Brizza. A coleção tem texturas diferenciadas, ressaltando a influência das paisagens, cachoeiras e montanhas, com uma cartela de cores de tons intensos, baseada nas pedras naturais, unindo o tom místico da coleção com charme e alta tecnologia

(foto: Divulgação)

Crianças





A Petit Cheval, marca de calçados infantil lançou uma linha para as festas de fim de ano. A criação é da proprietária e estilista, Luiza Lisot, para as crianças brincarem com comodidade e conforto, sem abrir mão dos detalhes mimosos que são marca registrada da grife. O cavalinho símbolo da marca está desenhado também na sola do calçado, deixando uma pegada divertida na areia dos parquinhos

(foto: Divulgação)

Copa do Mundo





Entrando no clima de Copa do Mundo, Life by Vivara, lançou pingentes nas cores da bandeira do Brasil. A coleção Zé Carioca também chega para conquistar os torcedores, trazendo toda a brasilidade do personagem, que acaba de celebrar seus 80 anos, para as composições brasilcore. Composta por cinco top rings: o papagaio, o chapéu e guarda-chuva, o violão e o pandeiro, representando o samba, e o abacaxi, além de um divertido Bead com estampas diferentes em cada face do cubo. Também tem separadores com a bandeira e mapa do Brasil, além coleção Life Esporte, nas cores: verde, azul e amarelo.

(foto: Divulgação)

Pop





A Puma e a CCXP lançam, dia 30, coleção exclusiva de vestuário e calçados que celebra a cultura pop, na Spoiler Night, que será vendida exclusivamente nos quatro dias de CCXP22.As duas empresas criaram a campanha #VistaOÉpico, com releituras de cenas icônicas de filmes e séries da cultura pop. A coleção tem calçados, agasalho T7, camisetas e os tênis Suede e Mayze na paleta épica de cores da CCXP. Todos os modelos de sneakers da coleção apresentam detalhes gráficos coloridos e caixas exclusivas da edição.