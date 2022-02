Dila (foto: Divulgação)







Para o alto verão a Dila trouxe a coleção Veraneio, com muita leveza. As camisas, camisetas, blusas, regatas, vestidos e saias têm uma modelagem que confere um ótimo caimento e traz a nostalgia das férias de verão. O DNA praiano, nordestino e, ao mesmo tempo, plural está presente e é a essência da coleção, assinada pelo estilista Sinval Koques. As estampas fazem referência a itens do cotidiano, como o ventilador na casa de praia, o coqueiro no caminho para o mar, o banho de sol, e as frutas tropicais, em mensagens que resgatam a memória afetiva de quem ama a praia e tudo o que ela proporciona.

Anacapri (foto: Divulgação)

Conforto





Em época de lançamento, não podemos deixar de registrar a proposta da marca de calçados Anacapri, que se destaca por modelos charmosos e, acima de tudo, confortáveis. A coleção preview do outono 2022 foi batizada de Viva seu Momento, trazendo peças descomplicadas e leves para o dia a dia. Destaque para a linha jeans com tênis, sandálias flatforms, sapatilhas e bolsas no material queridinho que nunca sai de moda. As peças oferecem um toque de modernidade para qualquer combinação.

Schultz (foto: Divulgação)

Transição





A Schultz lançou coleção pré-outono com peças inovadoras e fashion, como está em seu DNA. Cheia de tendências para o dia a dia e ocasiões mais especiais, o pre-fall chega no mood nostálgico dos anos 1990 e 2000 com aquele toque especial na estampa de tweed, estilo mais rocker, grunge e school girl. A aposta é o retorno absoluto dos modelos de sapatos de meia-pata para serem usados com ou sem meia, como mules e botas de cano médio e alto. A cartela de cores transita em tons elegantes, com destaque para o pink, nude e preto. Para finalizar o look tem a proposta bicolor em exclusivo metal de duplo SS com shape clássico.

coleção Miu Miu (foto: Divulgação)

Chab chic





Reinvenção, reengenharia, reimaginação. Para a coleção Miu Miu Primavera/Verão 2022, Miuccia Prada reimaginou o tênis New Balance 574 de 1980, em uma colaboração única com a icônica marca de herança americana. O modelo colaborativo, produzido na Itália e co-branded, veio em versão rebelde, desgastado, roto, bem dentro do estilo chab chic, que é charmoso e cheio de personalidade. A Miu Miu mostrou por que tem excelência no luxo.