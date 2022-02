Saccaro lançou nova coleção para ambientes com muito estilo

(foto: Divulgação)







As pessoas estão investindo cada vez mais em sua casa. Para quem tem área externa como jardim ou varanda, a Saccaro lançou nova coleção para compor esses ambientes com muito estilo. Poltrona Lonca com encosto alto, balanço Outdoor Capadócia, poltrona Pousada, banco Couro Gianduia ou o banco Fenda, mesa bar e banqueta Carpe Diem são alguns dos produtos, mas destacamos aqui a chaise Talipot, com estrutura leve que dá a aparência de estar flutuante e etérea, com almofadas praticamente suspensas. O encontro pode ser feito de qualquer um dos lados, de acordo com o ambiente.

Acqua





Sabe aqueles puffs e almofadas supergostosos de abraçar, fabricados pela Fom, empresa 100% nacional? Aproveitando o verão, eles lançaram a linha Flat Acqua, de produtos fabricados com tecido repelente a líquidos e que podem ser utilizados como flutuadores de piscina, poltrona ou “colchão” em áreas externas, garantindo muito conforto e estilo. Vale lembrar que os produtos são ergonômicos e podem ser utilizados em três formatos: aberto como um almofadão, em forma de canoa ou como poltrona.





Homenagem





Claudio Bellini cria sofá Seagull em homenagem ao design atemporal de Natuzzi, estilo das décadas de 1980 e 1990. Associando beleza, tecnologia e conforto, o designer trouxe pontos característicos, como braços esguios, delicadamente dobrados como asas, que ampliam a sensação de aconchego. Os pés em metal elevam o sofá. Seagull tem mecanismos reclináveis elétricos para os pés e o encosto de cabeça ajustável, e pode ser feito em couro ou tecido.

(foto: Divulgação)





Retrô





Apostando em estilo, cor e personalidade, a Midea, fabricante de eletrodomésticos, lançou uma linha

exclusiva de frigobares retrô. O modelo conta com baixo nível de ruídos e gás refrigerante ecológico R600A, livre de CFC. O consumidor terá beleza e eficiência em um único produto. Prático, compacto, charmoso e funcional.