Joalheria Loxus







A joalheria Loxus lançou coleção Despertar em collab com Duda Portella Amorim, uma imersão na feminilidade e leveza da mulher moderna. As peças apresentam um olhar de renovação e metamorfose feminina através de joias delicadas e inspiradoras. “Neste momento que vivemos, nada mais importante que olhar para dentro e buscar sua melhor versão. A borboleta vem para marcar e nos lembrar de transformar para melhor, sempre”, diz Duda. Segundo Lorena Batista, fundadora e designer da marca, a linha é composta por oito peças em ouro 18k, que incluem anéis, brincos e colares.

Aramis, marca de moda masculina

Fibra botânica





Seguindo seu compromisso em fomentar e contribuir para um mercado responsável e sustentável, a Aramis, marca de moda masculina, criou em parceria com o grupo austríaco Lenzing a camisa botânica produzida com Tencel Liocel, uma fibra sustentável produzida com baixíssima emissão de carbono a partir da polpa de celulose vinda da madeira de fonte certificada e renovável. Com corte que se ajusta ao corpo e toque levemente acetinado, a camisa traz o tecido biodegradável, que une tecnologia sustentável com estilo e conforto, com duração superior às de algodão.

Modelo FlipFlop, disponível em 6 tonalidades

Conforto





A Picadilly está investindo cada vez mais no conforto para os pés. A coleção Marshmallow acaba de ganhar uma nova versão com o modelo FlipFlop, disponível em 6 tonalidades, entre candy colors e tons vibrantes. E unindo tecnologia, conforto, beleza e bem-estar, lança o Energy ON, que apresenta modelos de tênis que têm exclusivo sistema de ímãs embutidos na sola, na região do calcanhar, que emitem uma vibração relaxante durante a caminhada. A vibração é permanente, não precisa de recarga e absorve até 87% do impacto de cada passo, prevenindo dores nas articulações dos joelhos, além de promover relaxamento para as pernas e os pés.

Roupa de cama ideal para o verão

Dormir bem





Saiba como escolher a roupa de cama ideal para o verão. Segundo a especialista da Camesa, Camila Shammah, o calor costuma deixar as pessoas mais agitadas e é possível escolher a roupa de cama certa para amenizar o excesso de calor. Dê preferência para produtos confeccionados em fibras naturais como algodão, linho ou seda, porque permitem a transpiração. Peças em modal ou bambu também são ótimas opções para absorver a umidade. Quanto mais fios a composição tiver, mais fechada será a trama e mais difícil será a passagem do ar. Apesar de sintética, a microfibra proporciona trocas térmicas e aquece na medida certa, além de ser um tecido resistente, antialérgico e com toque macio. É recomendado que ele componha no máximo 40% da peça. Invista em um protetor impermeável, ajuda a combater ácaros, fungos e bactérias, além de evitar a umidade devido à transpiração.