Moda praia Maryssil (foto: Divulgação)







A estilista catarinense, Larissa Minatto, da grife de moda praia Maryssil lança coleção Raízes do Brasil, inspirada nas belezas da Bahia. As peças trazem estampas que remetem à fauna, à flora e até mesmo à cestaria tão marcante na região. Larissa revisitou modelagens clássicas dos anos 1990 como meia taça, asa delta e maiôs camiseta, tudo sem perder sua identidade arrojada, reconhecida nos recortes modernos e na transparência em tules, sua marca registrada em todas as coleções.

Montblanc presta homenagem à vida e ao legado de Enzo Ferrari (foto: Divulgação)

Great Characters





Com sua mais recente edição de Grandes Personagens, a Montblanc presta homenagem à vida e ao legado de Enzo Ferrari, o piloto italiano de automobilismo, empresário e fundador da Scuderia Ferrari e, posteriormente, da empresa automobilística Ferrari. A mesma paixão por artesanato e inovação que define a marca Ferrari foi aplicada no ateliê da Montblanc para criar três edições diferentes de canetas que contam a história do campeão. Cada detalhe do design da Great Characters Enzo Ferrari evoca as conquistas e o caráter deste pioneiro. A cor da resina preciosa da tampa e do barril é inspirada na cor Ferrari "Rosso 70 Anni". O cone é gravado com duas datas: a marca o nascimento de Enzo e sua primeira vitória em uma pista de corrida em 1923.

Charth lança a coleção Loves (foto: Divulgação)

Loves





A marca mineira Charth lança a coleção Loves, uma collab desenvolvida em parceria com Ana Paula Siebert, uma imersão no amor-próprio da mulher moderna. A inspiração é repleta de otimismo e conexão com a liberdade feminina, e transmite leveza. As peças são compostas por tecidos como seda, linho e musseline e uma paleta de cores neutras, com alguns modelos em vermelho e rosa pink. Para as estampas, foram utilizadas padronagens com formatos de borboleta.

coleção de joias e do segundo livro de Sílvia, o Good Vibes (foto: Divulgação)

Good vibes





A Talento se uniu à consultora de Feng Shui, Sílvia Cesar, para criar uma coleção de joias exclusiva e cheia de significados. O lançamento vem em dose dupla, com a coleção de joias e do segundo livro de Sílvia, o Good Vibes For You Casas, Casos e Curas by Silvia Cesar, que inspira cores e simbologias a partir do Baguá, bússola do Feng Shui. Cada cor tem um significado especial dentro do Feng Shui presentes também nas peças da coleção. O rosa remete ao amor e aos bons relacionamentos, o branco à criatividade, o preto à carreira e trabalho, o azul proteção física e espiritual, o verde à saúde e o amarelo à riqueza e prosperidade. Para as joias, encontramos nas pulseiras o espinelio negro e o diamante branco. Já as chokers levam as pedras: safira rosa, safira azul, esmeralda, diamante branco, e safira amarela.