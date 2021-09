(foto: Divulgação)

Conforto, correntes, transparências, nó, trançados, brilho, tachas, saltos e sapatos flats, e muitas cores refrescantes dão o tom da nova coleção da Sapatinho de Luxo. A cartela de cores vem com rosa, azul, lilás, amarelo-claro, verde, laranja peach, branco, entre outras, e mais oito tons de nude. Conforto tanto na parte de cima quanto nas palmilhas acolchoadas e fofas. A tendência chama-se scrunchie e é encontrada em tamancos de salto e em papetes e chinelos de tira grossa no peito do pé (slides).

(foto: Divulgação)

Alto-verão





Com estampas inspiradas na alegria do verão, muito brilho e cor, a marca de calçados infantil Bibi lança coleção alto-verão 2022 divertida. Cores em tons pastel que passam pelo rosa, azul e lilás, e estampas de arco-íris, sol e nuvens, a label traz uma releitura do xadrez vichy, uma estampa que foi hit nos anos 1950 e 1960. Estampa floral com muito glamour e aplicação de fio lurex para trazer brilho e delicadeza aos produtos. É possível encontrar a novidade em sapatilhas, sandálias, tênis casuais e acessórios.

(foto: Henrique Tarricone/divulgação)

Joia





Acaba de nascer uma nova marca de joias, a Oreme, marca slow fashion de joias 100% brasileiras que valoriza em sua cadeia de produção o design, a arte e a cultura nacional. Em todo o processo utiliza apenas esmeraldas e ouro nacionais, de fontes seguras e regulamentadas, em peças que evocam o valor, o encanto e a beleza da vida. O nome evoca o ouro da luz do Sol quando toca a terra e o verde-esmeralda de nossa flora. A marca é idealizada por Paulo Pontes, médico com mais de 50 anos de profissão e renome mundial, que decidiu transpor a sua precisão cirúrgica para a criação e desenvolvimento de joias. Anatomic é primeira coleção temática da marca, com inspiração em uma fusão entre ser humano e ciborgue, e é assinada por Paola Ewald.

Novidade e parceria





Com mais de 20 anos no mercado, a rede Óticas Carol decidiu criar marca própria de óculos exclusivos, inspirados em famosas paisagens nacionais. A proposta é de oferecer aos consumidores óculos que tenham a cara do brasileiro, de forma acessível, e por isso nasceu a OC. A novidade conta com todo o respaldo sobre marcas e qualidade de produto do Grupo Luxottica, maior grupo ótico do mundo, ao qual a Carol pertence há cerca de quatro anos. Para sofisticar ainda mais, convidou a atriz Bruna Marquenize para uma collab que criou três modelos exclusivos: Gatinho, Retângulo e Piloto. São duas linhas, uma de óculos de sol, inspirada em destinos em que o pôr do sol faz encher os olhos, e outra de óculos de grau inspirada em destinos ligados a grandes escritores brasileiros, com 20 modelos exclusivos confeccionados em fibra de náilon e com lentes de policarbonato.