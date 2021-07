(foto: Divulgação)







O chef Alex Atala e a Victorinox lançaram uma coleção de facas essenciais, em edição limitada. São quatro opções de kits personalizados com o logo assinatura do chef. Faca do chef, faca para filetar, faca de legumes lâmina lisa e faca lâmina serrilhada. O kit Santoku + descascador traz a faca Santoku Swiss Modern, ideal para cortar com precisão e sem esforço vegetais, frutas e carnes, e o descascador universal.

Decor





Coleção que celebra os 75 anos da Sacarro traz design com traços elegantes e simples e carrega o DNA da marca com requinte, unindo elementos que inspiram um clima de conforto e comodidade. São 11 peças entre sofá, poltrona, pufe, mesa, bufê etc., com marcenaria hand made.

Antiage





Lancôme lança um antiage de última geração, o Bi-Ampola Reparadora Absolue, em edição limitada e doses únicas. Trata-se de uma novidade antienvelhecimento que repara a pele em 31% após

uma hora e, após quatro semanas de uso, a pele é visivelmente regenerada e preenchida com apenas uma gota. Sua fórmula bifásica de alta concentração e precisamente dosada penetra rapidamente na pele para resultados rápidos e intensos, oferecendo benefícios promissores e eficácia comprovada em uma textura sensorial única.

Boys of Summer





Procurando sempre novas maneiras de trabalhar em parceria com marcas autênticas do universo do skate, a Vans se uniu com a crew Boys of Summer, conhecida por sua abordagem irreverente e divertida. Juntas, apresentam a inédita coleção colaborativa composta pelas silhuetas Skate Old Skool e Rowan Pro. Os nomes podem ser encontrados em baixo-relevo nos calcanhares, assim como numa elegante e moderna versão translúcida da icônica sola waffle da Vans. Ambos os modelos apresentam uma citação simbólica para a dupla que apresenta a silhueta, mais precisamente na parte interna da tag da língua.