Patrícia Bonaldi cresceu sua família da Linha Home, que conta agora com sabonete líquido, difusor com varetas para perfumar o ambiente e vela aromática. Com aroma vanilla tea, o mesmo encontrado nas lojas PatBo, a fragrância traz elementos botânicos, aroma de ameixa e um toque amadeirado.

A Levi's criou coleção com a mensagem "Respeite todos os pronomes". Entre as peças estão regata na cor branca e estampada com a bandeira LGBTQIA+; a t-shirt ideal com o logo da Levi's nas cores da bandeira e também uma camiseta manga longa na cor creme com o logo Levi's em arco-íris. Os modelos já estão disponíveis no e-commerce e lojas físicas.