Conforto e aconchego

Não tem como negar. Quando o frio chega, os pés esfriam e o corpo só aquece quando conseguimos esquentá-los. Uma boa pedida para aquecer os pés com muito conforto são as botinhas e sandálias da UGG. Totalmente revestidas de pele, são anatômicas e ótimas para ficar em casa ou sair no dia mais frio.

Collab sustentável

Marcas desenvolveram coleção especial que combina consciência com estilo. Roupas, calçados e bolsas ressignificam tecidos que seriam descartados e dão origem a peças transformáveis, com diferentes formas de uso, e que podem compor até 30 looks. A Renner traz a resposta em sua nova collab de moda responsável, feita com a Insecta Shoes, marca de sapatos veganos conhecida por unir ética e estética em seus produtos ecológicos. A coleção de roupas, calçados e bolsas foi inteiramente confeccionada com materiais reaproveitados ou reciclados e representa um marco pela união das duas empresas.

Urbano e cool

A Fiever, marca de calçados do grupo Arezzo&Co, lança tênis all gender de coleções icônicas como Beat, Melrose, Blink e Break, com participação das bolsas do modelo Icon, que trazem o blink eye – símbolo da marca desde o início. Tudo com o estilo urbano e cool que é o DNA da label.

Cartoons

Para aquecer neste inverno e relembrar os personagens clássicos e queridos de muitas gerações, a Hering lançou a collab com Looney Tunes, em parceria com a Warner Bros. A Consumer Products, divisão de licenciamento da WarnerMedia. Os fãs de Pernalonga, Lola Bunny, Patolino, Piu-Piu, Frajola e toda a turma encontrarão seus personagens em camisetas, moletons e pijamas em uma coleção superdivertida. Já a linha Intimates reforça que podemos tornar ocasiões habituais, em casa, em momentos especiais, cheios de diversão e conforto, trazendo pijamas supercool, que vão do homewear ao streetstyle.