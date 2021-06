Exploração, emoção, uma viagem a novos territórios

Miuccia Prada brinca com todas as características de uma atmosfera náutica – cores, insígnias, atitudes – para criar a coleção Miu Miu Maritime, retratando esses gestos de alfaiataria, arquétipos e clássicos em novas formas inesperadas. As roupas são frescas, espirituosas, evocativas do traje marinheiro, mas exageradas pelas lentes da moda. Miuccia Prada brinca com todas as características de uma atmosfera náutica – cores, insígnias, atitudes – para criar a coleção Miu Miu Maritime, retratando esses gestos de alfaiataria, arquétipos e clássicos em novas formas inesperadas. As roupas são frescas, espirituosas, evocativas do traje marinheiro, mas exageradas pelas lentes da moda.

Intense

Giorgio Armani lança uma versão mais profunda e sofisticada da clássica fragrância feminina Sì: Sì Eau de Parfum Intense. A fragrância chipre oriental frutada chega para mulheres fortes e autoconfiantes. Lançada em 2013, a coleção Sì recebeu uma nova vida e reflete o compromisso com a sustentabilidade, favorecendo o uso dos ingredientes naturais adquiridos de forma responsável, em colaboração com ONGs locais e por meio de programas que apoiam comunidades vulneráveis com base nos princípios de comércio justo.

Green

Linha produzida com fibras 100% sustentáveis e tecnologia Polygiene é o lançamento da Osklen, em parceria com o Instituto-E. Pioneira em novas soluções que geram cada vez menos impacto ao meio ambiente, aliando design à funcionalidade, a marca lança a Green Edition, uma evolução mais sustentável da clássica t-shirt Osklen. Produzida com um mix de algodão reciclado e cânhamo, com tingimento natural e-colors. A linha traz o tratamento Polygiene, que inibe o crescimento de bactérias que causam o odor, permitindo que a peça seja usada mais vezes, com menos lavagens.

Para os pés

Love Stories - About Me, You, Us é o nome da campanha que a Schultz criou para lançar a coleção especial para o Dia dos Namorados. A marca busca valorizar o carinho e os bons momentos que cada história de amor carrega. As peças escolhidas para ser destaque da coleção foram as sandálias Emily em vinil transparente e efeito naked, com cor apenas no solado, com saltos de diversas alturas e espessuras para agradar a todo tipo de mulher. As bolsas Agnes são pequenas, com alças rígidas e curtas. A cartela de cores flutua predominantemente pelo preto, vermelho, pink e honey bege.