A Tik Tok Collection traz peças dos ganhadores do desafio #lookremix

(foto: Divulgação)







A Amaro usou o Tik Tok para o seu lançamento, e a marca desenvolveu os produtos ao lado de creators da nova plataforma. A Tik Tok Collection traz peças que expressam a personalidade dos ganhadores do desafio #lookremix, sem abrir mão de tendências. A coleção cápsula, inspirada nos looks mostrados nos vídeos ganhadores foi decidida por usuários do Tik Tok e seguidores dos criadores de conteúdo através de uma votação para definir o look final a ser produzido. A coleção tem 26 peças que de tendências relevantes como os tons de verde, jacquard de onça, coletes, acessórios de pérolas e, pela primeira vez na marca, peças genderless.

(foto: Fábio Bartelt/divulgação)

Para os pés





Inspirada na mulher urbana e que transita por infinitos universos, a Via Uno lança coleção que irradia independência, autenticidade, praticidade e estilo. Os trends ficam por conta dos tênis chunky, minibotas, sandálias com recortes geométricos e amarrações, saltos forrados e também com efeitos transparentes. Já as mules continuam fortes nessa temporada, mas a novidade fica com as versões de bico quadrado. Na cartela de cores os clássicos aparecem nos tons branco, pérola, nude, rosa quartzo, deserto/rose, bege, nozes, light tan, marinho, scarlet, merlot/bordô, café e preto. As trend colors surgem no amarelo âmbar, oliva, pink, rosa chiclete, jeans e laranja. Já os metalizados trazem muito glamour através do ouro light, ouro rose e grafite.

(foto: Lalo de Almeida/divulgação)

Natureza





Natura Ekos convidou Gisele Bündchen para ser sua embaixadora na comemoração dos seus 20 anos e continuam unidas pela causa Amazônia Viva e pela beleza consciente. A marca contribuiu, ao longo desse período, para conservar dois milhões de hectares de floresta e reforça o seu papel como precursora do conceito de biobeleza, e aproveita as comemorações para relançar toda a sua linha de produtos com fórmulas mais potentes. No documento "Visão 2030: compromisso com a Vida", o grupo Natura &Co mantém o compromisso público de zerar o desmatamento da Amazônia até 2025 ao manter articulação constante com diversas empresas, organizações e poder público em prol desse objetivo.

(foto: Divulgação)

Leather Labs





Leather Labs é uma plataforma digital de produtos e experiências relacionadas ao universo do couro, que tem como um dos principais pilares a responsabilidade socioambiental. Acabam de lançar sua primeira coleção autoral para consumidor final, a Frutos do Brasil, que homenageia as frutas nacionais e utiliza o couro mais sustentável do mercado como matéria prima principal, o Kind Leather. A linha conta com cinco modelos de bolsas que homenageiam frutas tipicamente brasileiras como a manga, o açaí, o cupuaçu, o caju e a pitanga, em diferentes opções de cores.