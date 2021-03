(foto: Divulgação)

Primeira coleção cápsula para o outono-inverno 2021 da Maria Filó foi lançada este mês. Intitulada Lume, é inspirada nos quatro elementos, chega para incrementar o inverno, e para complementar a coleção de inverno. Inspirada nos quatro elementos, Lume se destaca pela combinação de cores, trazendo tonalidades femininas e que se complementam, em modelos versáteis, com estampas atemporais. A palavra-chave é conforto.

(foto: Divulgação)

Melasma





O melasma atinge muitos homens e mulheres. As manchas de coloração amarronzada incomodam quem deseja uma pele uniforme e iluminada. Pensando nisso, a ADCOS dermocosméticos desenvolveu uma linha de tratamento que reduz as manchas visivelmente, com o uso contínuo dos produtos, e ainda conta com reconhecimento em congresso internacional de dermatologia (European Academy of Dermatology and Venereology – EADV), que atesta a comprovação clínica dos produtos por meio de diversos estudos. A linha Melan-Off conta com ativos como o ácido tranexâmico, Phe-Resorcinol e niacinamida. Melan-Off não apenas clareia e diminui a hiperpigmentação, mas também previne o surgimento de novas manchas, além de impedir o temido efeito rebote.

(foto: Divulgação)

Planeta das Gêmeas





O canal do YouTube Planeta das Gêmeas lança mais uma coleção infantil e teen, para seus mais de 14 milhões de seguidoras apaixonadas. A loja foi inaugurada no final do ano passado, no Rio de Janeiro, e se tornou referência para o segmento. Não era para menos; afinal, são mais de 3,5 bilhões de visualizações no YouTube. As peças e acessórios carregam, em sua essência, todo o estilo das gêmeas Melissa e Nicole. Entre os hits da coleção, os famosos conjuntinhos que as meninas usam em seus clipes e vídeos no canal. Com diferentes cortes, ganham as mais diversas combinações. Um conjunto que salta aos olhos é a jaqueta preta sem mangas e o short, ambos de viscose sarjada com detalhes em rosa neón.

(foto: Divulgação)

Fashionista





Manu Gavassi assinou a atual collab da marca de sapatos e acessórios Anacapri. Essa é a segunda parceria de Manu com a marca, que faz parte do grupo Arezzo&Co. A linha segue a proposta de conforto e praticidade com muito estilo. São quatro modelos, incluindo opções de tênis, mocassim, coturno e bolsa. A inspiração foi em uma natureza lúdica a partir do elemento flor e a beleza das suas cores.