(foto: divulgação)







A marca feminina de roupa íntima e sleepwear Jogê está com uma coleção em collab com a ilustradora indiana Swati Chopra (@butachaap). Intitulada de Madagascar, a linha apresenta inspirações de diferentes lugares do mundo que Swati conheceu e expressa em sua arte. São peças de homewear confeccionadas em jérsei importado, sendo perfeitas para o verão. A figura central da estampa é a cacatua, uma ave que encanta por sua beleza, delicadeza e personalidade marcante. São prints supercoloridos que se mesclam com peças mix&match de padronagens descoladas. A collab faz parte do projeto Connecting People Jogê, que existe há três anos e tem como objetivo divulgar o trabalho de ilustradoras, artistas plásticas e empreendedoras. A ideia do projeto é conectar mulheres ao transformar seus trabalhos em peças que possam ser vestidas por outras mulheres.

(foto: divulgação)

Private beach





Linha resort da Feline traz coleção feita a quatro mãos por Isabeli Fontana e Lidiane Feline, que teve como ponto de partida para criação o “free spirit”. Foi a primeira coleção de moda praia da top Isabeli Fontana, que recebeu o nome de Private beach, desenhada em parceria com Lidiane Feline. São peças cheias de ousadia que trazem de volta a irreverência da década de 80, representada por cores fortes, metalizados, estilo college e palavras de efeito em biquínis e maiôs-slogan. O DNA latino e effortless chic da Feline também está presente na coleção.

(foto: divulgação)

Aconchego





Amanhã é celebrado o Dia Internacional da Mulher, que enfatiza a importância da mulher na sociedade e a história da luta pelos seus direitos. Para os amantes de chá, uma boa pedida para presentear a mulher, ou a si mesmo, é o bule para chá em vidro e aço inox com infusor lançado pela Tramontina. Fabricado em vidro borosilicato, altamente resistente a choque térmico, é possível preparar bebidas quentes e geladas sem comprometer o material. A peça pode ir direto ao fogo, e tem design clássico com o toque de contemporaneidade, dado o seu acabamento em vidro.

(foto: divulgação)

Joias eternas





A famosa joalheria Tiffany, sonho de consumo de muitas mulheres, desde que foi destaque no filme “Bonequinha de luxo”, acaba de lançar nova campanha. As peças exaltam várias peças da marca, mas destacam a icônica e ousada pulseira Tiffany T1. A joalheria representa o luxo, de tal forma que a sua cor exclusiva é copiada em todos os lugares do mundo, e recebeu o seu nome. Hoje, a empresa conta com mais de 14 mil funcionários, incluindo cerca de 5 mil artesãos qualificados que lapidam diamantes e joias artesanais nas oficinas da empresa.