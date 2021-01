Maquiagens para o verão

(foto: Divulgação)







Com o uso obrigatório de máscaras, as maquiagens para os olhos estão em alta. Para este verão, a pedida são os tons naturais, para uma pele mais leve, com destaque para produtos que realçam cílios, sobrancelhas e pálpebras. Corretivos, sombra com efeito lifting Eye Shadow Lift, com efeito antienvelhecimento, ajuda a suavizar as linhas de expressão, delineadores e máscaras para os cílios são indispensáveis. Mas o destaque fica por conta do Eyebrow Lipocils Expert para as sobrancelhas, que oferece um verdadeiro tratamento para o cuidado, crescimento e preenchimento das sobrancelhas, com ação hidratante, calmante, anti-inflamatória e ainda tem princípios ativos que contribuem para que os fios fiquem mais pigmentados, espessos e reduzam a queda.

(foto: Divulgação)

Tricô no verão





A Novelaria, escola de artes manuais e escola de fios e lãs, promove o Desafio Verão para apresentar fios frescos que podem ser usados nos dias quentes. Na semana de moda de Milão, diversas marcas desfilaram croppeds, vestidos e outros acessórios artesanais feitos de crochê. Para mostrar essa versatilidade, fará duas lives no seu instagram, além de oficinas exclusivas. Dia 4 de fevereiro, Camila Brito apresenta uma blusinha, e no dia 11, será a vez de Simone Beltrao apresentar um quimono.

(foto: Divulgação)

Outono 2021

Schutz faz pré-lançamento do outono 2021, dando um preview do que será nosso inverno. Depois de uma temporada com sapatos que buscavam conforto, e eram ótimos para ficar em casa, a marca abre o ano com muito couro e saltos esculturais. O novo modelo de salto da Schutz é o ponto statement do clássico pump, que une o visual minimalista do shape, com linhas modernas e atuais. O salto também aparece em mules. O modelo easy to wear ganha um ar moderno, sofisticado e sexy com o novo salto da marca. Produzidos em couro verniz e nobuk, os sapatos agregam personalidade e a identidade Schutz, no guarda-roupa de todas. Outra novidade que surge nas vitrines da marca é a glam boot, que ganha destaque no tom de pink, cor que dominou o coração das fashionistas mundo afora durante o inverno europeu.

(foto: Divulgação)

Nova parceria





Como é costume, a Vans lançou mais um tênis, fruto de mais uma parceria com o músico Anderson Paak. Inspirada pelos seus filhos, Soul Rasheed e Shine, sua segunda coleção colaborativa com a Vans homenageia sua família e toda a comunidade do artista, vencedor do Grammy. Composta por um old skool e por um bucket hat, o resultado é uma elegante combinação de cores distintas (azul, roxo, verde e amarelo), apresentadas numa execução de camurça felpuda. A silhueta ainda é finalizada com a inconfundível waffle sole na cor verde, que representa a harmonia e a criatividade.