(foto: Divulgação)







A Jab - Just Another Brand, marca de moda masculina, lança sua nova linha de roupas voltadas para o público infantil. Com polos, bermudas, calças e camisetas, a coleção traz muito conforto e elegância para os pequenos, com a mesma qualidade já conhecida nas coleções adultas. Agora, pais e filhos poderão usar roupas combinando, com muito charme e estilo.

(foto: Divulgação)

Tecnologia na estética





Os meses de pandemia e isolamento social foram particularmente ruins para as pernas, porque ficamos muito parados, prejudicando a circulação. Existem diversos produtos para tratar e melhorar a qualidade da pele, mas quando o assunto são as varizes, não tem jeito: você deve consultar um médico. Um dos tratamentos mais usados é o ClaCs (Cryolaser + cryoescleroterapia), que combina o laser transdérmico com escleroterapia com glicose, tratamento adequado para veias menos calibrosas e superficiais na pele. Segundo a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, dispensa o repouso, só não pode tomar sol por 10 dias após cada sessão. E para quem quer fortalecer a musculatura sem suar, a pedida é o HI-EMT (Treinamento Eletromagnético Muscular de Alta Intensidade). O tecido muscular é exposto a contrações, em sessões de apenas 30 minutos, resultando em hipertrofia muscular e estímulo do tônus, além da queima de gordura.

(foto: Divulgação)



Linha BriZZa





A marca ícone de calçados no Brasil, Arezzo, está com sandálias e chinelos de dedo para o alto verão. Flip flops, chinelos e sandálias de dedo, além de beach sandals, bolsas e acessórios, com palmilhas anatômicas, aplicações de detalhes em metal e solados personalizados vão enfeitar a época mais quente do ano. Ao todo são 84 modelos divididos entre diversos itens, com variações entre cores e peças de design moderno, que traduzem o clima vibrante e o frescor que pedem os dias de verão.

(foto: Divulgação)



Gatinha na praia





Nada como passar o verão na praia ou no clube, com o mesmo charme e estilo da mamãe. Pensando nisso, a Salsa e a Hello Kitty lançam a collab Hello Kitty by Salsa. São biquínis, maiôs, vestidos, calça e outras opções adulto e infantil com estampas inspiradas na personagem. Também tem sunga para os meninos.