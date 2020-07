(foto: divulgação) Com a proposta de levar o universo da moda para dentro de casa, a marca PatBo lança sua primeira linha de pijamas. A novidade dá continuidade ao novo segmento Home da grife e inclui quatro conjuntos de pijamas e acessórios, como scrunchie, nécessaire e descanso para os olhos. As peças trazem as padronagens geométricas e animal print da coleção Zíngara, do inverno 2020 PatBo, para o loungewear.

Cada vez mais, os momentos de cuidado e skincare estão ganhando espaço na rotina das brasileiras. A Mary Kay lançou a máscara de argila rosa, que acalma e nutre a pele, ideal para um momento de relaxamento e autocuidado. Desenvolvida para todos os tipos de pele, o promove hidratação, graças ao extrato de plumeria; limpeza, já que a argila rosa é rica em minerais que ajudam a remover as impurezas acumuladas no dia a dia; maciez; e renovação, a argila rosa devolve o brilho natural para a pele do rosto.

Com o isolamento social um grande número de profissionais passou a trabalhar em home office, porém, nem todo “escritório” em casa foi projetado para um trabalho intensivo. Para dar mais conforto e praticidade, a Riccó em parceria com a Melina Romano criaram a mesa EVA, para venda ou aluguel, compacta, funcional e sofisticada em três opções de cores e traz elementos de design que atendem às necessidades de quem precisa ter um ambiente híbrido entre escritório e residência. A mesa EVA pode ter gaveta acoplada ao tampo da mesa, bandeja para pequenos objetos, arquivo para livros e cadernos, além de uma luminária conectada ao painel.

A Polo Ralph Lauren apresenta novas cores da camiseta Earth Polo produzida através de garrafas plásticas e tingidas em um processo sem uso de água. Esta coleção está em linha com o comprometimento da marca de usar 170 milhões de garrafas pet recicladas em produtos e embalagens até 2025. Na coleção primavera 2020, a camiseta vem nas cores branca, azul-marinho vermelha e verde. Cada Earth Polo é produzida com uma média de 12 garrafas plásticas. A camiseta é produzida em parceria com a First Mile, uma organização com uma missão global focada em sustentabilidade e impacto social positivo. A First Mile trabalha com empresários de comunidades de baixa renda para coletar garrafas plásticas recicláveis, que são processadas por meio de um programa de fabricação exclusivo e ecológico e transformadas em fios de alta qualidade e, finalmente, em tecidos.