Cruzeiro: quem ama cuida

Ronaldo abraça Edu, atacante do Cruzeiro (foto: STAFF IMAGES / CRUZEIRO)

Quando saiu a matéria no Fantástico, em 2019, falando dos problemas administrativos do Cruzeiro, não imaginava que teríamos uma sequência interminável de problemas que apelidei de tempestade perfeita.



Vivemos, quase simultaneamente, falta de crédito no mercado, um rebaixamento, perda de seis pontos por falta de pagamentos e, como cereja do bolo, uma pandemia que parou o mundo por dois anos.









Sempre falei aos meus amigos que, apesar de todo o desastre acontecido, éramos o melhor ativo do mercado. Um time com estrutura, títulos relevantes, torcida apaixonada mas que, devido aos problemas administrativos, teria que ser vendido num preço de oportunidade.





Ai veio o nosso Ronaldo Fenômeno pra encarar o desafio. Seu belo sorriso, sua fala sempre tranquila e com muita competência de sua equipe criou um bom time sem muito barulho.





Como diz seu próprio nome, Ronaldo Nazário, é predestinado e nos salvou.





Foram três anos com vários erros, inúmeras trocas de técnicos e piadas que apareciam a todo momento.





Mas o pesadelo acabou. Agora quero o título. Será nossa décima primeira conquista nacional. Quatro brasileiros, seis Copas do Brasil e um novo título que não devemos esquecer nunca para não repetir o erro.





Me sinto aliviado, posso voltar a gritar o nome do meu time com toda força e orgulho.





Cruzeiro, sempre estarei com você, mas não faça sofrer tanto e por tanto tempo novamente.





Ronaldo, continue cuidando do seu filho mais novo, tenho certeza que ele te dará muitas alegrias.





Este roteiro de Hollywood que estamos vivendo terminou seu primeiro capítulo. Que venham os outros mas com uma grande diferença. Estamos na mão de alguém que ama o clube, e quem ama cuida.