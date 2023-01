Henrique Gualtieri registra a diversidade brasileira na posse de Lula

Praça dos Três Poderes em 1º de janeiro de 2023, sob o olhar de Henrique Gualtieri (foto: Henrique Gualtieri/divulgação)





Para o fotógrafo Henrique Gualtieri, que produz imagens para um projeto sobre o rosto do brasileiro, seria inevitável acompanhar a posse do presidente Lula, em Brasília, no domingo passado (1º/1). “O evento, em si, foi um marco importante na história do Brasil. Mas foi importante também a diversidade brasileira representada na posse”, observa.





Bom humor e faixa no peito (foto: Henrique Gualtieri/divulgação) Às 8h30, Gualtieri chegou à Praça dos Três Poderes e 12 horas mais tarde voltou para o hotel, com cerca de 300 cliques. Número pequeno comparado à rotina no estúdio,

onde ele faz, em média, 3 mil cliques.





Figurino reverenciou os ancestrais (foto: Henrique Gualtieri/divulgação) “Estúdio exige alguns cuidados técnicos. Em Brasília, trabalhei leve, solto e fluido”, compara, dizendo que “o batido”, apesar da tranquilidade na praça, foi pesado. Longas filas, água, banheiro e o calor foram dificuldades por lá.





Bom humor sob o sol brasiliense no primeiro dia do ano (foto: Henrique Gualtieri/divulgação) As imagens postadas aqui fazem parte do conjunto das 50 editadas por Gualtieri. Ele não trabalhou ali como um fotojornalista cobrindo a posse.

Defensora com bottom do SUS na blusa participa da festa da democracia (foto: Henrique Gualtieri/divulgação) “Registrei o que estava ao meu redor. E adorei. Naquela praça, havia muito mais pessoas pela política do que pela festa. Representantes do MST, índios, personagens legais do povo que queriam estar lá.”





Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, esbanjou simpatia no hotel (foto: Henrique Gualtieri/divulgação) A surpresa foi encontrar o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no hotel onde Gualtieri estava hospedado. Muito simpático, Rebelo aceitou o convite para a foto, apertou a mão do fotógrafo e lhe desejou boa sorte.