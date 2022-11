Banda Daparte comemora o primeiro aniversário de "Fugadoce" com show

A banda Daparte se apresenta n'A Autêntica (foto: Diego Ruahn/Divulgação)

Cebola (baixista), João Ferreira (vocal e guitarrista), Daniel Crase (baterista), Juliano Rosa (vocal e guitarrista) e Bernardo Cipriano (tecladista), da banda Daparte, comemoram nesta sexta-feira (18/11), n'A Autêntica, o primeiro aniversário do lançamento do disco "Fugadoce". Na apresentação desta noite, o grupo lança o EP "DoceFuga", que conta com três versões inéditas de músicas presentes no álbum.





A Copa está batendo à porta e, com ela, a esperança da busca pelo título inédito no futebol mundial. Para dar aquela força, torcedores em Belo Horizonte têm como opção o câmpus do Uni-BH Buritis, onde, dizem, há o maior projeto de Copa na Cidade, que se repete em outras 10 cidades do país, com assinatura Projeto Oficial da Fifa. Depois dos jogos, tem show. No dia da disputa com a Sérvia (24/11), a banda Atitude 67; no sábado (26/11), L7nnone; no dia 28/11, quando o Brasil encara a Suíça, George Henrique & Rodrigo.





Os 200 Anos da Revolução Industrial serão lembrados na Feira Nacional de Artesanato, que será realizada de 6 a 11 de dezembro, no Expominas, com a exposição “A arte do ofício”.



“Vamos contar a história do homem através de suas ferramentas, começando lá na Idade da Pedra Lascada e terminando em 2022, e demonstrando como o fazer artesanal ainda é importante, por exemplo, para a preparação dos protótipos de carros, motores, móveis e até foguetes.



Também daremos enfoque para o ano de 1844, quando 28 tecelões criaram a primeira cooperativa nos moldes das que conhecemos hoje. A exposição vai demonstrar, ainda, como até os dias atuais alguns ofícios, como cestaria, cerâmica, tecelagem, funilaria, marcenaria, couro – somente para citar alguns –, ainda são usuais aos artesãos”, afirma Tânia Machado, do Instituto Centro Cape, organizadora do evento. A exposição tem apoio do Senai Nacional/CNI e do Sebrae.

Neste sábado (19/11), a garotada e seus pais têm encontro marcado com Papai Noel, que chega à Cidade de Natal, ao meio-dia, no Espaço 356, no Bairro Olhos d’Água. Este ano, a naSala espera receber mais de 60 mil pessoas, até 23 de dezembro. Com um espaço de 4 mil metros quadrados, o complexo de entretenimento terá lazer, cultura, gastronomia e programação artística para todas as idades.