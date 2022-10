Abertura dos Jogos da Primavera de BH vai reunir medalhistas olímpicas

Helvécio Carlos





Sheilla Castro, na despedida do Minas, é uma das convidadas da abertura dos Jogos da Primavera (foto: Marcos Vieira/EM/D.A PRESS )





Sheilla Castro e Hilma Caldeira, do vôlei; e Deanne Almeida, do judô paralímpico, confirmaram presença na solenidade oficial de abertura dos Jogos da Primavera de Belo Horizonte, na próxima terça-feira (1º/11), às 9h, no Marista Hall. O campeonato vai movimentar a capital mineira até 13 de dezembro. Organizados pelas escolas municipais, com o apoio das secretarias de Esporte e Lazer e Educação, os Jogos da Primavera terão a participação de cerca de 30 mil alunos da rede pública municipal, entre 6 e 15 anos, na disputa de futsal, vôlei, handebol, judô, tae kwon do, badminton, atletismo, xadrez e os estudantes PCDs (pessoas com deficiência) vôlei sentado, judô, tênis de mesa e atletismo. As disputas serão realizadas nas escolas municipais.





Hilma Caldeira também é uma das convidadas da abertura dos Jogos da Primavera (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A PRESS)





Ex-jogadoras do Minas Tênis e de outros grandes clubes do mundo, Sheilla Castro e Hilma Caldeira conquistaram, com a Seleção Brasileira de Vôlei, respectivamente, medalhas de ouro nas Olimpíadas de Pequim’2008 e Londres’2012; bronze nos Jogos de Atlanta’1996 e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg’1999. Deanne Almeida é aluna do professor Marcelo Mendes no Programa Superar, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Belo Horizonte. Foi atleta do América e conquistou medalhas de prata nos Jogos Paralímpicos de Pequim’2008 e Rio’2016. Ela também disputou os Jogos de Londres’2012.





EM TIRADENTES

NOTÍCIAS DA FLIT





Um dos momentos mais esperados da 3ª edição da Feira Literária de Tiradentes é o bate-papo sobre o impacto da comunidade BookTokers – os criadores de conteúdo literário no TikTok – no mercado editorial e na formação de novos leitores nos últimos anos, com Tiago Valente. No painel, serão abordados o comportamento desses novos leitores, a forma como a geração Z vem lidando com os debates sobre literatura no meio digital e como o significativo aumento da diversidade e da representatividade nas obras nacionais pode promover transformações em nossa sociedade. A Flit está marcada para o período de 3 a 6 de novembro.





Finalistas ao Prêmio Jabuti, Caio Tozzi e Natalia Polesso também estarão na feira literária.





Natalia apresentará "A extinção das abelhas e a voz da literatura contemporânea" e Caio, “Ziraldo homenageado: Literatura e oralidade: a memória afetiva na construção cultural”.





DE OLHO NA FOLIA

TRILHA NO STREAMING





O bloco Juventude Bronzeada lança, em novembro, seu segundo EP autoral, “Pra gente não desgrudar”, que celebra todas as formas de amor, a liberdade e a folia mineira. O primeiro single, “Hoje eu só quero amar”, de autoria de Pri Glenda, cantora e compositora do bloco, estará disponível nas principais plataformas de streaming a partir do dia 3.





CANARINHO

DE BH PARA BELÉM





Mascote oficial da Seleção Brasileira de Futebol, o Canarinho fará tour em terras brasileiras antes de sua partida para o Catar. Terça-feira (1º/11), das 16h às 20h, ele dá um rasante na loja da Vivo no BH Shopping, para encontro e fotos com os torcedores mineiros. Da capital mineira, segue para Belém.