Rita Clemente leva para o palco inquietações da mulher de meia-idade (foto: Priscila Natany/Divulgação)

O fim do amor e do desejo – e, a partir daí, o início de uma nova jornada. Em “Natureza morta”, mulher de meia-idade se encontra justamente neste ponto de ruptura definitiva: ela mata o marido para fazer a viagem que planejava há anos. A ideia de viajar dispara questões no relacionamento dos dois e conduz ao inevitável desfecho. O texto de Mário Viana ganhou montagem idealizada e interpretada por Rita Clemente. O solo conta com a interlocução artística de Júlio Maciel, integrante do Grupo Galpão. A peça estreia na quarta-feira (6/4), no Sesc Copacabana, no Rio de Janeiro.





Rita Clemente pretende fazer temporada de “Natureza morta” em Belo Horizonte, mas ainda não há data confirmada.









TAKAI

DOSE DUPLA





A cantora Fernanda Takai tem agenda dupla em Belo Horizonte neste mês de abril. No dia 10, com a banda Pato Fu, ela apresenta, no Palácio das Artes, o infantil “Música de brinquedo 2”, com participação do Grupo Giramundo. O espetáculo abre a programação deste ano do projeto Diversão em Cena ArcelorMittal. Dia 30, no Cine Theatro Brasil Vallourec, a artista comemora os 15 anos de sua carreira solo e dá sequência à caminhada de 30 anos com o Pato Fu com o show “Será que você vai acreditar?”. O repertório vem do disco lançado em plena pandemia, em julho de 2020. As apresentações marcam a volta de Fernanda aos palcos com a presença da plateia.





NO MINEIRÃO

TODOS JUNTOS COM GAL





Entre as mais de 20 atrações do Breve Festival, no próximo sábado (9/4), Gal Costa é, sem dúvida, uma das mais esperadas pelo público. A apresentação no Mineirão marca o retorno da baiana aos palcos de grandes festivais e, por isso, ela preparou repertório exclusivamente para o Breve, tanto em arranjos, quanto no set list.





Quem viu a última apresentação da cantora no Palácio das Artes, um dos momentos inesquecíveis de sua carreira, pode esquecer a pegada acústica do show “As várias pontas de uma estrela”. Desta vez, Gal dará tom dançante a “Paula e Bebeto” e “Baby” para entrar na energia do festival e todo mundo cantar junto. No line up estão também Ney Matogrosso, O Grande Encontro, Céu, Silva e mais 20 atrações.





ARAGÃO

EM BH





Fãs de Jorge Aragão têm encontro marcado com o cantor no sábado (9/4), às 21h, no Palácio das Artes. No repertório não vão faltar “Malandro”, “Vou festejar” e “Coisinha do pai”, que ganhou o universo ao ser tocada como despertador para acordar astronautas da Nasa em Marte. A canção foi escolhida pela engenheira aeroespacial Jacqueline Lyra, que trabalhava no projeto. “É verdade, sou o compositor mais tocado em Marte”, disse o bem-humorado compositor.