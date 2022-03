Eduardo Azeredo lançou livro de memórias na Academia Mineira de Letras

Eduardo e Heloísa Azeredo com o presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, na sede da AML (foto: Guto Cortes/ Divulgação)

Em suas memórias, Eduardo Azeredo narra toda a sua trajetória – da infância e juventude à vida pública como prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas, senador e deputado federal. O livro "O 'X' no lugar certo" foi editado pelo Instituto Cultural Amílcar Martins (Icam), dirigido por Amílcar Martins, ocupante da cadeira de número 4 da Academia Mineira de Letras, onde ele foi lançado. O prefácio é assinado por outro acadêmico, Carlos Mário da Silva Velloso.





JOGO DE CINTURA

COISAS DE MÃE





Depois de cumprir longas temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo com sessões esgotadas, a peça “Mãe fora da caixa” chega a BH, no Teatro Sesiminas. A atriz e humorista Miá Mello dá vida à mulher que não tem medo de falar sobre os dilemas que envolvem a maternidade. Com leveza e bom humor, a peça aborda dúvidas, angústias, alegrias, conflitos e todas as mudanças que ocorrem nesse novo ciclo.





• • •





A produção é de Carlos Grun, mineiro radicado no Rio de Janeiro, responsável pelos sucessos “Selfie”, com Mateus Solano e Miguel Thiré, e “O escândalo Philippe Dussaert”, com Marcos Caruso, entre outros. “Mãe fora da caixa” é inspirada no best-seller de Thaís Vilarinho, conhecida nas redes sociais por mostrar a face real da maternidade e oferecer um ombro amigo a papais e mamães. A peça ficará em cartaz em 9 e 10 de abril. Ingressos já podem ser adquiridos na plataforma Sympla.





CLIQUES

EM TIRADENTES





A edição 2022 do Festival de Fotografia de Tiradentes – Foto em Pauta está confirmada para o período de 16 a 20 de março. Este ano, a Vila Foto em Pauta, charmosa casa ao lado da Igreja Matriz de Santo Antônio, será palco de exposições, lançamento de 62 fotolivros e da programação recheada de novidades.

Ali vai funcionar um café exclusivo para os visitantes.





SESC PALLADIUM

A VOLTA





A Pólobh abre a temporada de espetáculos de 2022 com a montagem “A cor púrpura, o musical”, que será apresentada de 25 a 27 de março, no Grande Teatro do Sesc Palladium. Na semana seguinte, em 1º e 2 de abril, será a vez da peça “A última sessão de Freud”, dirigida por Elias Andreato, com Odilon Wagner e Claudio Fontana no elenco. O Sesc Palladium também vai receber “Cura”, de Deborah Colker, em 31 de abril e 1º de maio.





• • •





“A Pólobh optou por aguardar um cenário mais estável para a cultura, com relação à pandemia, para retomar sua programação presencial. Após dois anos sem ter contato com a plateia, abrimos a nova temporada de espetáculos com três grandes produções do teatro e da dança brasileiros, selecionadas a dedo por nossa curadoria. Estamos muito felizes com esse retorno e esperamos que seja para sempre”, diz Marisa Machado Coelho, diretora da Pólobh. Durante o isolamento social, a produtora realizou o projeto Palco Instituto Unimed-BH em Casa e outros programas que levaram 19 espetáculos on-line e arte para a casa de mais de 3 milhões de pessoas em todo o Brasil.