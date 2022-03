Nicole Krieger ensinará a fazer o bolinho que os luxemburgueses comem para esperar a quaresma (foto: Acervo pessoal)





“Quando estou no Brasil, tento apresentar os pratos luxemburgueses ao povo brasileiro, mas sempre mesclo com ingredientes regionais, como os queijos de Minas. Quando volto para casa em Luxemburgo, faço pão de queijo, feijoada e moqueca para amigos e familiares. Felizmente, temos uma lojinha em Dudelange, onde moramos, que possui o cantinho brasileiro, onde encontro farofa, tapioca e ingredientes típicos da culinária brasileira”, conta a embaixatriz, que virá a Minas para o lançamento do festival.



Isabela Tinti comemora seus 15 anos, dia 26, no Far East (foto: Toujours Fotografia/ Divulgação)







Eduardo Azeredo vai lançar amanhã (7/3) seu livro “O 'X' no lugar certo – Desafios e memórias da vida pública”. O encontro está marcado para as 19h, na Academia Mineira de Letras.

Victor Dzenk, Franklin Bethônico e Alexandre de Castro, no Rio de Janeiro (foto: Arquivo pessoal)





Entre os músicos mineiros, Vander Lee está entre os preferidos de Raimundo Fagner. Amizade selada durante encontros no Ceará e em BH, onde o cantor e compositor cearense visitou Vander em seu apartamento. Desses encontros saiu a promessa de que “Onde Deus possa me ouvir” ganharia versão de Fagner, mas Vander Lee morreu antes de ver seu desejo realizado. No início do ano, Fagner encontrou um e-mail do mineiro sobre o desejo de escutar a música na voz dele. Agora, ela está no repertório e dá nome à turnê que começa por BH, em 18 de março, com apenas um show de Fagner no Palácio das Artes.





A expectativa é de que “Onde Deus possa me ouvir” seja o título do próximo disco de inéditas do cearense. “Queria homenageá-lo de todas as formas possíveis. E nada melhor do que começar pela cidade dele, cantando para o público dele. Acho que vai ser uma noite muito feliz e emocionante”, diz Fagner





João Monlevade recebe, a partir de quarta-feira (9/3), o 1º Festival Brasil-Luxemburgo. Promete chamar a atenção o bolinho de carnaval, típico quitute da gastronomia luxemburguesa, com receita ensinada pela embaixatriz e culinarista Nicole Krieger. “A tradição do bolinho é muito antiga. A razão pela qual ele é servido na época do carnaval é que a quaresma está prestes a começar, e as pessoas tendem a comer mais antes de jejuar por 40 dias”, explica Nicole, especialista em cozinha luxemburguesa e conhecedora da gastronomia mineira.