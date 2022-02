Clube da Esquina comemora 50 anos com mostra na Galeria do Minas Tênis

Os irmãos Borges, Márcio, Lô e Telo, na exposição "Viagem de ventania - Trilha sonora do tempo", na Galeria de Arte do Centro Cultural Unimed-BH Minas (foto: Camila de Avila Alves/Divulgação)

A Academia Mineira de Letras, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), por meio da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (Ejef), e a Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis) vão desenvolver, ao longo do ano, projetos de cunho literário. Com a Escola Judicial, a AML vai realizar a segunda temporada do projeto de podcasts “Vozes poéticas”, que valoriza a poesia mineira. A partir de março, serão destacados Alphonsus de Guimaraens Filho, Emílio Moura, Belmiro Braga, Édison Moreira, Elizabeth Rennó, Yeda Prates Bernis, Maria José de Queiroz e Maria Esther Maciel.





A união da Academia Mineira de Letras, da Ejef e da Amagis prevê também edição de obra compilando quatro romances do magistrado e escritor mineiro José Godofredo de Moura Rangel. Os livros “Vida ociosa”, “Falange gloriosa”, “Os bem-casados” e “A filha” serão reeditados e relançados. “Quanto mais associações se unirem em prol da literatura, mais programas podem ser criados. Assim, podemos resgatar a memória de importantes obras e autores e também fomentar a produção atual no estado”, afirma o presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, ao ressaltar a importância desse tipo de parceria em projetos significativos envolvendo a cultura e a literatura.





A solenidade de assinatura dos convênios foi conduzida pelo 2º vice-presidente do TJMG e superintendente da Ejef, desembargador Tiago Pinto. A ocasião contou com a presença do 1º vice-presidente, desembargador José Flávio de Almeida; do corregedor-geral de Justiça, desembargador Agostinho Gomes de Azevedo; do presidente da Amagis, juiz Luiz Carlos Rezende e Santos; e do presidente da AML, Rogério Faria Tavares. Também estiveram presentes a superintendente-adjunta da Ejef, desembargadora Mariangela Meyer; o desembargador Alberto Diniz, ex-presidente da Amagis; o desembargador Maurício Pinto Ferreira; o responsável pela Diretoria-Executiva de Gestão da Informação (Dirged/TJMG), Fernando Rosa de Souza; o responsável pelo Centro de Tecnologia e Mídias Digitais (Ceted/Ejef), Leonardo Vianna; o guardião da obra do jurista e escritor Godofredo Rangel, acadêmico Márcio Sampaio; e o diretor-executivo de Comunicação do TJMG, Sérgio Galdino.





MEDALHA E DIPLOMA





O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, recebeu a Comenda Alferes Tiradentes, composta de medalha e diploma, concedida pela Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira (Ocim).





ARTSAMBA





Arte FASAM Galeria e Rodrigo Ratton Galeria são presenças de Belo Horizonte confirmadas na ArtSampa, feira de arte que terá sua primeira edição em São Paulo, entre 16 e 20 de março, na OCA, prédio icônico de Oscar Niemeyer, e em plataforma digital.





NO PORTAL DO CINE HORTO





Está previsto para 21 de fevereiro o lançamento da sétima edição da revista A Imensa Minoria, coordenada pelo gestor cultural Germán Milich Escanellas. A publicação virtual será veiculada pelo portal Primeiro Sinal, do Galpão Cine Horto, abordando o tema “A fome e a transformação digital”.