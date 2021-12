Ana Vilela

Gestora cultural





Ser gestora de uma instituição cultural é se dedicar a um intenso trabalho de planejamento e tomada de decisão. No entanto, mesmo com planos para diversas situações, nada havia nos preparado para o inimaginável: fechar as portas temporariamente e redesenhar todo nosso planejamento e modelo de atuação, em 2020.









O momento, que inicialmente duraria 15 dias, prolongou-se por meses, o que exigiu adaptabilidade e entendimento de que era possível fazer arte e cultura em novas telas. Assim, transformamos todo o nosso conteúdo para as redes sociais e outras plataformas digitais.





Foi um período de muitos desafios, mas também de muitas oportunidades e inovação. Ao propor conexões e diálogos contemporâneos pela internet, atraímos novos públicos, criamos novas dinâmicas para promover a arte e estimulamos conversas inspiradoras. Essencial destacar a atuação do programa educativo, nossa espinha dorsal, que também se adaptou e implementou novas ferramentas de experimentação e diálogo com o público.





Durante todo esse tempo, meu trabalho, enquanto gestora, também foi transformado. Mais do que nunca, buscar parcerias foi fundamental para fortalecer nossa atuação. Nesse sentido, contamos com parceiros muito especiais para a produção de eventos de design, cultura popular, fotografia e painéis com grandes nomes do pensamento contemporâneo, instigando as pessoas a refletir sobre o presente e também o futuro.





A equipe se reinventou. Além da produção autoral de conteúdo, inovamos em formatos. Levamos ao público nossa primeira exposição 100% digital. Transformamos nossas vitrines em galeria, com exposições que poderiam ser vistas pelo lado de fora do prédio. Agora, em nossa reabertura, apresentamos ao público a mostra “Aleijadinho, arte revelada: o legado de um restauro na Casa Fiat de Cultura”, oportunidade única de conhecer de perto o processo de restauração de obras do barroco mineiro, em um ateliê vivo, aberto à visitação. A iniciativa celebra os 15 anos da instituição e é um presente aos brasileiros. As obras restauradas retornam às comunidades em 2022.





Inegavelmente, o mundo, hoje, está na palma das nossas mãos. E, durante 20 meses, essa foi a maneira que encontramos de continuar em contato com o público. Mas nada substitui o poder dos encontros, a indescritível sensação de ver de perto uma obra de arte, a emoção de pisar em uma galeria e conhecer o trabalho de novos artistas. Desde novembro, as portas se reabriram novamente ao público – sempre guiado por protocolos e cuidados –, para continuarmos partilhando saberes, obras de arte e experiências.





Ainda é difícil dizer o que nos aguarda no futuro. Porém, já estamos ouvindo, de novo, o gostoso burburinho de gente e das galerias cheias de vida. Seguimos por um caminho híbrido, com programação on-line e exposições presenciais. A tecnologia permanece como aliada, enquanto fortalecemos, cada vez mais, nossas ações de acolhimento, mediação presencial e experimentação da arte in loco.





Novos desafios surgirão. E seguiremos reafirmando nosso compromisso com a sociedade, com portas abertas e preparados para fazer as pessoas se sentirem em casa.





