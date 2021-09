Ana Cecília Souza diz que a vacina, seja qual for, é sinônimo de segurança

(foto: Acervo pessoal)



“Como via de diálogo e comunicação sobre a urgência da vacina, esta peça aposta no reforço da mensagem das recomendações de prevenção ao coronavírus e da confiança de que a imunização segura é com vacina oferecida pelo SUS, qualquer que seja”, afirma a designer Ana Cecília Souza, autora da imagem publicada hoje na coluna. “Frente à situação política do nosso país, a vacina é o caminho para que os encontros não precisem ser desmarcados e para que a distância entre você e nós seja recalculada”, diz ela. “Como via de diálogo e comunicação sobre a urgência da vacina, esta peça aposta no reforço da mensagem das recomendações de prevenção ao coronavírus e da confiança de que a imunização segura é com vacina oferecida pelo SUS, qualquer que seja”, afirma a designer Ana Cecília Souza, autora da imagem publicada hoje na coluna. “Frente à situação política do nosso país, a vacina é o caminho para que os encontros não precisem ser desmarcados e para que a distância entre você e nós seja recalculada”, diz ela.





• • •





A artista Ana Cecília Souza, bacharel em design pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), realiza projetos impressos e digitais relacionados a cultura, arte, educação e movimentos sociais.





ON-LINE

MODA E DELÍCIAS





Parte da programação do Savassi Fashion Web migra do virtual para o real em collab da moda com a gastronomia, com participação de três estabelecimentos da Savassi: Doces de Portugal, Lullo Gelateria e A Pão de Queijaria. As casas criarão delícias inspiradas nos temas, cores e texturas da primavera-verão 2021/22. O passo a passo das receitas será apresentado no Savassi Fashion Webb. A partir de 18 de setembro, as criações gastronômicas estarão nas vitrines das doceria, da sorveteria e da lanchonete.





CLÁSSICOS

PALCO ILUMINADO





Quinze canções brasileiras, a maioria composta entre 1930 e 1960, formam o repertório dos cantores Thelmo Lins e Serginho Barbosa no show “Palco iluminado”, que contou com a participação dos músicos Daniel Rodrigues e Júlia Carvalho. A estreia está marcada para 11 de setembro, no Canal Universitário (canal 12 da NET), e no dia 12, no canal de Thelmo Lins no YouTube. A apresentação foi gravada em agosto, no Teatro Santo Agostinho, em BH.





• • •





A dupla interpreta “Chão de estrelas”, “Carinhoso”, “As rosas não falam”, “Mensagem”, “A noite do meu bem” e “Eu sei que vou te amar”, entre outros clássicos, garantia de um show cheio de emoção. O espetáculo é dedicado a Ivo Gonçalves Martins, incentivador da música itabiritense por meio da Corporação Musical Santa Cecília e seu grupo de sopros. Ele morreu no dia da gravação do show, aos 87 anos, vítima de infarto.