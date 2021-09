Pitágoras, o filósofo e matemático grego, é tema de ópera mineira

O regente André Brant ministrou oficinas da ópera 'Pitágoras de Samos' (foto: Secult/reprodução)

O maestro mineiro André Brant finalizou as oficinas da ópera “Pitágoras de Samos”, de Andersen Viana, produzida pela Cia. Mineira de Ópera e Grupo Neo Plan. O teatro musicado, que conta a vida do filósofo, matemático e músico grego, marca a primeira vez em que André rege obra de um compositor vivo. O espetáculo será exibido em outubro no You Tube. As imagens ilustrativas foram criadas pelo artista João Guilherme Bufeti e editadas pela Carabina Filmes, de Carlos Canela, com direção de arte de Regina Mello. O maestro mineiro André Brant finalizou as oficinas da ópera “Pitágoras de Samos”, de Andersen Viana, produzida pela Cia. Mineira de Ópera e Grupo Neo Plan. O teatro musicado, que conta a vida do filósofo, matemático e músico grego, marca a primeira vez em que André rege obra de um compositor vivo. O espetáculo será exibido em outubro no You Tube. As imagens ilustrativas foram criadas pelo artista João Guilherme Bufeti e editadas pela Carabina Filmes, de Carlos Canela, com direção de arte de Regina Mello.





>>>





“Já participei de montagens de obras compostas por nomes que fizeram a história da ópera, mas reger espetáculo de um compositor vivo traz mais desafios. Em uma obra de Verdi, por exemplo, há muitas referências para o regente, o diretor e os músicos. Na ópera inédita, começamos tudo do zero, é um desafio bem legal”, afirma Brant. Em plena pandemia, o compositor e professor Andersen Viana esteve presente às gravações em que os cantores venceram o desafio de soltar a voz usando máscaras.





ARTRIO

QUEM VAI DE BH





A Arte Fasam Galeria representa Belo Horizonte na ArtRio 2021, que será realizada na Marina da Glória, na capital fluminense. A galeria participa do programa Solo, levando para seu espaço um projeto especial da artista Ursula Tautz: o vídeo “Tudo que se dá a ouvir”.





>>>





Solo terá oito galerias, que vão ficar no Varanda ArtRio, um dos epaços mais bonitos da feira de arte, com vista privilegiada da Baía de Guanabara e do Pão de Açúcar. Criado pelo arquiteto Pedro Évora, é um edifício montado com contêineres.





ÁLBUM

O PRIMEIRO DE SHABÊ





Emerson Furtado, o MC Shabê, marcou para sábado o lançamento de “Visão monocular”, seu primeiro trabalho solo. O álbum traz 10 faixas com referências literárias e da cultura pop, passando por filmes e quadrinhos. A produção é assinada pelo baterista Edgar Filho. A apresentação será feita em live, às 20h, no canal do artista no YouTube.





DOSE DUPLA

MOTTA E LEE





Rita Lee e Ed Motta assinam duas das canções de maior sucesso do carioca. Dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) apontam que “Colombina” e “Fora da lei” como as músicas do sobrinho de Tim Maia mais tocadas nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública. Motta, que comemorou seus 50 anos recentemente, tem 203 composições e 365 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad.