Produtor mineiro volta ao mercado musical junto de Marcelinho da Lua

Gustavo Ziller é alpinista e compositor (foto: Diego Ruahn/Divulgação)

Quem acompanha a série "7 cumes", do canal OFF, já viu o mineiro Gustavo Ziller escalando o Aconcágua, na Argentina, subindo o Kilimanjaro, na Tanzânia, chegando ao Elbrus, na Rússia, no Denali, no Alasca, e no Vinson, na Antártida. Mas pouca gente sabe que Ziller guarda outra paixão: a música. Sua última aventura foi rumo ao pico do Monte Everest. A experiência foi tão marcante que fez ressurgir o antigo produtor e líder da extinta banda Zippados, nos anos 1990. Em parceria com o DJ Marcelinho da Lua, compôs "Na neblina", que acaba de ser lançada nas plataformas digitais pelo selo Tranquilo Inc.





• • •



Com participação especial de BNegão e Tonho Crocco no vocal, a canção virou tema da sexta temporada da série, que mostra Ziller se tornando o 26º brasileiro a conquistar a maior montanha do mundo. “Voltei muito sensível de lá. Além de um livro sobre o Everest, comecei a compor e tenho três letras prontas que pretendo musicar. Já falei com o Marcelinho. Estou numa fase muito criativa e com vontade de lançar um álbum completo”, adianta.



(foto: marias bonitas/divulgação)



ORATÓRIOS

QUEM DÁ MAIS?





O que era apenas um gesto de solidariedade promete ser uma das alegrias destes tempos tão sem graça. A partir de terça-feira (31/08), no Albano's, em Lourdes, será aberta a exposição “Sagrado”, que vai reunir 53 oratórios de 20cm x 15cm. As peças serão leiloadas on-line, em data a ser anunciada no Instagram (@mariasbonitasdelourdes), com renda para as obras da Fundação Terra, do padre Ayrton, em Pernambuco. A exposição seguirá os protocolos de saúde com, no máximo, 13 pessoas no interior do Albano's.





• • •





A ideia foi de Odette Castro. Ela sempre quis promover uma ação social para ajudar o padre Ayrton, isso muito antes da transferência dele de Belo Horizonte para Pernambuco, onde coordena atualmente a Fundação Terra. Apaixonada por oratórios, o tema foi escolhido com facilidade. Como Odette, sozinha, não conseguiria executar 50 oratórios, ela convocou o grupo das Marias Bonitas, de Lourdes, que toparam a empreitada.





• • •





Depois de receber as caixas e os santos, elas cumpriram a missão em 45 dias. Cada uma produziu seu oratório como quis. Odette Castro não conseguiu comprar os santos pedidos pelas colaboradoras, mas isso não foi problema. Curiosamente, ao se depararem com as imagens, todas relembraram alguma relação com o santo enviado. O lance inicial do leilão

será de R$ 150.