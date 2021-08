(foto: Acervo pessoal)

Cidade Pandêmica





Foto de Mateus Rodrigues, 30 anos





"A foto é de janeiro deste ano. O comércio seguia as regras de abre e fecha e, por isso, estava bem instável. A cidade estava bem vazia nesse dia. Poucos carros e pedestres, mas, em contrapartida, vários vendedores ambulantes pelas ruas, como mostra esse registro em uma das galerias na Avenida Amazonas. Gostei dela pelo fato de refletir muito o que eu estava vendo no momento.”





ONÇA-PINTADA

PELAS RUAS DA CIDADE

Crânio, Maramgoní, Mari Mats, Marcelo Eco, Tico Canato, Isabelle Tuchband, Felipe Morozini são alguns dos nomes confirmados na Jaguar Parade. O evento tem como ponto alto a exposição de 60 esculturas, em 16 de novembro, nas ruas de Belo Horizonte. Trinta e cinco fazem parte do acervo da Jaguar Parade, o restante será pintado no Pátio Savassi, de 6 de setembro a 5 de outubro. Exposição no centro de compras e leilão on-line também estão na programação do evento, que tem como objetivo chamar a atenção para o risco de extinção da onça-pintada.





CERVEJA

PRÊMIO EM CONCURSO

A Cervejaria Albanos faturou quatro medalhas no World Beer Awards, um dos mais importantes concursos cervejeiros do mundo. A Albanos Life Lager ficou com a medalha de prata na categoria Lager Light; Albanos Albanos Accidentally Sour - Brown foi a vencedora do Brasil na categoria Sour & Wild Beer Oud Bruin e também medalha de prata na categoria Sour & Wild Beer Flanders Red Ale; e Albanos Accidentally Sour - Pumpkin, medalha de bronze na categoria Flavoured Wild/Sour.





ON-LINE

PAÍS IMAGINÁRIO

“Uma aventura no mundo do tudo é possível”, primeira publicação literária infantil de Edu Pio, será lançada no próximo sábado (28/08), às 16h, no canal do YouTube Super Pamp. Na live, o artista irá cantar e ler pequenos trechos do livro. O espetáculo tem duração de 50 minutos. O cenário é idealizado e montado pela produtora e cenógrafa Ana Luiza Barroso.





TEMPORADA 2022

AGENDA ABERTA

O primeiro show internacional agendado para o ano que vem em Belo Horizonte é da drag queen Bianca Del Rio, com a turnê “Unsanitized'', que vai passar por São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e outras cidades da América Latina. Por aqui, a apresentação está marcada para 12 de abril, no Minascentro, com ingressos variando de R$ 100 a R$ 300 (no famoso Meet & Greet).