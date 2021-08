Duas indicações fazem reconhecimento ao trabalho de Tatyana Rubim

Da esquerda para a direita: Renata Geronimo, Fernando Couto, Zezeca, Carlos Nunes e João Sabará (foto: Cristina Sanches/Divulgação)

Agentes culturais da Prefeitura Municipal de Congonhas estiveram em Belo Horizonte, no Teatro Feluma, para acompanhar as gravações do espetáculo “Comi uma galinha e tô pagando um pato”, com os atores Carlos Nunes e Fernando Couto. A peça foi gravada especialmente para o 26º Festival de Inverno de Congonhas e terá exibição na sexta-feira (19/08), às 20h.





Com curadoria de João Sabará, o Festival segue até dia 29 próximo, com mais de 60 atrações, entre shows, espetáculos de teatro e de dança, bate-papos e oficinas no formato virtual. Mais de 200 artistas, 15 técnicos e 20 profissionais da Secretaria de Cultura de Congonhas trabalham para a realização desta edição, inteiramente no formato virtual. A transmissão é feita pelos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Congonhas no Facebook e no YouTube.





MOSTRA

VENTOS E MOMENTOS

A Templuz abre sua temporada cultural neste segundo semestre com a exposição “Ventos e momentos'', da artista plástica Teresa Tanure. Mineira de Belo Horizonte, a artista vai apresentar 11 trabalhos mais recentes. Entre eles, “A fumaça do café” será exposta no Mural Templuz, o famoso paredão de seis metros de altura que já abrigou mais de 120 obras – fotos, desenhos, ilustrações, pinturas – de artistas brasileiros e internacionais, ao

longo de 10 anos.

EM TÓQUIO

MINAS NA PARALIMPÍADAS

Belo Horizonte será bem representada nas Paralimpíadas por Izabela Silva Campos, na modalidade lançamento de disco. Aluna da Estácio por meio do Programa CPB Atleta Cidadão do Comitê Paralímpico Brasileiro, ela disputará uma Paralimpíada pela terceira vez: “A emoção é grande em representar o Brasil em uma competição como essa, que é o sonho de todo atleta”, afirma a medalhista de bronze nos Jogos do Rio, em 2016. Habituada aos desafios que o esporte impõe, Izabela decidiu conciliar o atletismo e a rotina intensa de treinos com o sonho do ingresso no ensino superior e está na reta final do curso de serviço social na Estácio Belo Horizonte: “Sempre sonhei em ser assistente social”.





A campeã que virou orgulho nacional aderiu ao atletismo aos 21 anos, como forma de atividade física, após perder a visão em decorrência de complicações do sarampo, aos 6 anos de idade.

20 ANOS

VIVA O TEATRO

Tatyana Rubim comemora os 20 anos do projeto Teatro em Movimento com reconhecimentos importantes. A plataforma on-line Teatro EmMovDigital foi indicada ao 15º Prêmio APTR de Teatro, na categoria especial, pela qualidade e diversidade dos trabalhos apresentados. A Rubim Produções também está indicada ao Prêmio APTR na categoria espetáculo adaptado editado, com “Farol de neblina”, websérie em quatro episódios, adaptada do espetáculo teatral “Neblina''. Outro motivo para comemorar é a seleção para o 78º Festival Internacional de Cinema de Veneza de “Ato”, evolução do cine-teatro homônimo, construído por meio do projeto Teatro EmMov Digital, da Rubim Produções, com direção de Bárbara Paz.