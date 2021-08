O reencontro com a alegria de quem alivia a rotina de quem está no hospital

Carol Reis está feliz em retomar seus encontros com trabalhadores da saúde (foto: Acervo pessoal )





FOTO DE CAROL REIS (@carolclicamundos), DE 50 ANOS

Fotógrafa





“Comecei a fazer um trabalho para o Instituto HAHAHA, depois de tantos meses afastada. Estou indo à casa de cada palhaço-doutor. Antes da pandemia, só nos encontrávamos nos hospitais. Desta vez, tem sido diferente: conhecer onde eles vivem, conhecer seus companheiros, seus gatos, cachorros e quintais. Entrar no mundo de cada um deles, falar sobre o que nos mudou a alma depois de tanto tempo de isolamento, de trabalho solitário. Voltar a compartilhar os momentos, as emoções. Estou muito feliz de reencontrá-los. Ainda não nos abraçamos e eles ainda não viram meu sorriso, mas nos olhamos nos olhos. Vocês devem ter visto como é grande o meu amor por vocês!”.





PARA A GAROTADA

EMOÇÃO NAS LETRAS





Poesia para crianças é o tema da palestra virtual que a professora Neusa Sorrenti vai fazer na quinta-feira (19/8), às 11h, no canal da Academia Mineira de Letras no YouTube.





ON-LINE

TOM DA TAKAI





Fernanda Takai abre o projeto “Orquestra Ouro Preto SulAmérica sessions”, no domingo (22/8), às 18h30. No repertório, clássicos de Tom Jobim. Gravado em Belo Horizonte, o show poderá ser acompanhado pelo canal 500 da Claro TV (Like), pelo canal oficial da orquestra no YouTube e também na programação da rádio e do app SulAmérica Paradiso. Até dezembro, vão passar pelo projeto Diogo Nogueira (em setembro), Ana Carolina (outubro), Alceu Valença (novembro) e Lulu Santos (dezembro).





QUARENTÃO

AO VIVO E DESPLUGADO





O 14 Bis é a segunda banda que sobe ao palco na gradual retomada de shows pelo Grande Teatro do Palácio das Artes. O “Acústico ao vivo”, que seguirá os protocolos de saúde com a obrigatoriedade do uso de máscara, marca os 40 anos do grupo mineiro. As apresentações ocorrerão na sexta-feira (20/8), às 20h, e no sábado (21/08), às 21h.





REEDIÇÃO

ENCONTRO DE MARIAS





Talentos da música instrumental brasileira, a saxofonista Maria Bragança e a pianista Maria Teresa Madeira são amigas desde a adolescência. Um encontro inspirado da dupla está registrado no CD “Duas Marias”, lançado em 2015. O trabalho, que cria pontes entre o erudito e o popular, foi reeditado e será lançado em concerto on-line cuja transmissão ocorrerá na sexta-feira (20/8), no canal de Maria Bragança no YouTube.