Foto de Thiago Giardini retrata desalento de uma família diante da COVID-19

(foto: Acervo pessoal)



FOTO DE THIAGO GIARDINI (@thiardini), DE 36 ANOS

Designer gráfico e fotógrafo





“Atualmente, estamos ensaiando um retorno à rotina normal, com a população sendo vacinada e o comércio reabrindo. Porém, há pouco mais de um ano, quando esta foto foi tirada, o cenário era bem diferente: o Centro de BH mais parecia uma cidade fantasma. Na imagem, a família caminha em frente à fachada do Shopping Cidade fechado, praticamente camuflada em meio às sombras das árvores. Um retrato melancólico de quando esse era o único passeio possível no shopping.”





DIABETES

INSULINA É VIDA





O livro “100 anos de insulina: A descoberta que salva a vida de milhões de pessoas” será lançado sábado (14/08), às 9h, durante evento on-line e gratuito. “Precisamos desmistificar a ideia de que usar insulina significa que o diabetes piorou. Insulina não é castigo. Insulina é vida. Por isso, o livro é voltado para todas as pessoas que têm diabetes, seus familiares e amigos, para que possam compreender a importância deste hormônio na vida de quem tem a condição”, explica a jornalista Letícia Martins. A autora entrevistou 15 pessoas com diabetes, além de profissionais da saúde.





NA CAPITAL

VIDA DE ESTUDANTE





O lançamento do e-book “Belo Horizonte: uma cidade universitária” está marcado para 17 de agosto, no encerramento do Universaliza BH. A publicação traz dicas gastronômicas, além de mapas temáticos da capital, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e de outros espaços educacionais e culturais. Também estão lá serviços e atrativos turísticos, com informações que buscam valorizar os títulos de Cidade Criativa da Gastronomia e de Patrimônio Imaterial da Humanidade, esse último conferido ao Conjunto Moderno da Pampulha.





• • •





“O material é rico de informações sobre as instituições de educação e a respeito de como viver em BH, trazendo também muitas dicas sobre o que fazer na cidade. Todo o conteúdo foi escrito por estudantes e esse é diferencial do e-book, que reúne informações fundamentais que os universitários precisam saber para ter ótimas experiências acadêmicas”, afirma Thiago Bicalho, um dos idealizadores do projeto.





• • •





Evento on-line e gratuito, o Universaliza BH reúne experiências dos estudantes na capital mineira, abordando tanto a relação deles com as escolas quanto locais para hospedagem. Realizado pela Sensações Turismo, o projeto foi coidealizado pelaTerritório EJ. O restaurante Cozinha da Roça, BR Hostel, Pousada Sossego da Pampulha, Livre Viagens e Turismo e Spix Turismo apoiaram a iniciativa, que foi patrocinada pela Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Belotur.





CRIANÇADA

FORMAÇÃO DE PÚBLICO





Vai até 9 de setembro o prazo de inscrições no edital de seleção de projetos para o programa “Diversão em cena ArcelorMittal”. A empresa destinará R$ 6 milhões a iniciativas dedicadas à formação do público infantil nas áreas de teatro, música, circo e dança, além de projetos com linguagens inovadoras. As inscrições gratuitas podem ser feitas exclusivamente pelo site www.fundacaoarcelormittal.com.br.