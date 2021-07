A relação entre o corpo humano e o mundo vegetal é tema da Cidade pandêmica

Foto de Jade Liz (@jadelizf), de 26 anos Bacharel em artes plásticas pela Escola Guignard-Uemg. Em sua poética, explora as relações entre corpos humanos e o mundo vegetal





A fotógrafa Jade Liz





"Realizada durante o período de isolamento social de 2020, ‘Simbiose’ trata da relação íntima entre duas espécies, corpo humano e vegetal. Ambos, em suas condições únicas de indivíduos, se unem e se complementam, tornando-se também paisagem. O corpo feminino solitário e a folhagem deteriorada se conectam em sua





TURNÊ

POP, SERTANEJO E CLÁSSICO

O que Tom Jobim, Villa-Lobos, Skank, É o Tchan, Legião Urbana, Roberto Carlos e Marília Mendonça têm em comum? Todos fazem parte de repertório inédito da Turnê On-line da Orquestra Petrobras Sinfônica, que vai homenagear oito cidades do Brasil (Rio, Sampa, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia e Vitória) e toda a sua diversidade musical. A estreia será nesta quinta-feira (22/07), com transmissão gratuita para todo o país em seu canal de YouTube.





FURNAS

PELA IGUALDADE

Pela sexta vez, Furnas recebeu o selo do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do governo federal. A distinção é o reconhecimento às instituições que executam ações em prol da igualdade entre mulheres e homens no mundo do trabalho.





ON-LINE

“O PIOR DE MIM”

Concentração é o que não falta à atriz Maitê Proença antes de entrar em cena. Não será diferente nesta quinta-feira (22/07), quando ela apresentará "O pior de mim", em formato on-line, no projeto Palco Instituto Unimed-BH em Casa. Antes do terceiro sinal, a atriz procura respirar com tranquilidade e cantar.





O espetáculo será transmitido às 20h30. O texto foi escrito por ela, que se inspirou no universo das redes sociais. “No Instagram, as pessoas se exibem alegres, lindas. Os reality shows bombam, e as fake news tomam o planeta. As pessoas continuam frágeis e solitárias. Achei que era uma boa hora de exibir vulnerabilidades, os momentos em que errei vergonhosamente”, afirma a atriz.





SARAU

INSCRIÇÕES NO MINAS

Até 10 de agosto próximo estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Sarau Minas Tênis Clube, via edital de ocupação do Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Os quatro selecionados serão premiados com um show no teatro, em outubro. O resultado será divulgado em 27 de agosto. O Sarau Minas Tênis Clube conta com o apoio da Rádio Inconfidência e da Rede Minas.