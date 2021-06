Rotina de famílias isoladas inspira o projeto Instante/palavra/casa

FOTO DE ANA SLIKA RIBEIRO LAVINAS, DE 36 ANOS

(foto: Arquivo pessoal)



“O projeto Instante/palavra/casas foi inspirado na rotina das pessoas isoladas em casa. Apesar do distanciamento físico e graças à tecnologia, as imagens estão circulando, proporcionando momentos de certa tranquilidade, paz e responsabilidade.”





NA COZINHA

RUMO AO JAPÃO





Sandra Rinco, aluna da Estácio em Belo Horizonte, é uma das alunas do curso de gastronomia que seguirão para Tóquio integrando a equipe responsável pelas refeições dos atletas brasileiros nas Olimpíadas do Japão. Acompanhados pelos professores Laura Kioko Ide, Kelly Ishida e Leonardo Hortêncio, os estudantes poderão colocar em prática todo o conhecimento aprendido até o momento na escola, ao lado do chef Allan Salles. Mais de 300 atletas farão parte da delegação brasileira. Estima-se que serão preparadas mais de 24 mil refeições para uma delegação de cerca de 700 pessoas. O trabalho é uma parceria do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Estácio.





NA GRUTA

ON-LINE E DE GRAÇA





O pianista Davi Fonseca é o convidado da próxima edição do projeto Noite Para Ver Sentado, sexta-feira (2/07), a partir das 21h. No encontro com o ator e cantor Marcelo Veronez, um dos gestores de A Gruta, bate-papo e música. A live será transmitida ao vivo no Zoom e no YouTube. Davi Fonseca apresentará faixas de seu primeiro disco, “Piramba” (2019).





EVOÉ!

CAUSA SOCIAL





Com renda para profissionais das artes cênicas, o livro “Evoé! Fotografias de teatro” (Editora Brica Braque), da fotógrafa Priscila Prade, pode ser adquirido acessando a bio do Instagram @evoe_livro. A obra custa R$ 100 e reúne 200 imagens de acervo dos útimos 20 anos de registros da autora (cenas de espetáculos e retratos de autores, atores e diretores). Os artistas fotografados cederam seus direitos autorais e de imagem para serem revertidos nas doações.





POSSES

TRE E FAPEMIG





O desembargador Ramom Tácio de Oliveira tomou posse como membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG), classe desembargador. A solenidade semipresencial foi conduzida pelo presidente do TRE-MG, desembargador

Marcos Lincoln.





>>>





Marcelo Gomes Speziali é o novo diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fapemig. Sua nomeação foi publicada no diário oficial do estado. De acordo com o estatuto da Fapemig, Speziali assume para um mandato de três anos.