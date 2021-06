Vacina para Todos continua com campanha em benefício de atores do Sated/MG

(foto: Henrique Gualtieri/DIVULGAÇÃO)





Continua a campanha da coluna para arrecadar fundos para artistas de palco e de rua atendidos pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (Sated/MG). As duas categorias – como tantas outras no país – estão em sua situação muito ruim. No circo, por exemplo, são comuns os casos de companhias vendendo até o globo da morte para garantir refeição à mesa. Como nosso trabalho sempre foi ligado à cultura, a escolha pelas categorias foi caminho natural.





A campanha das camisetas é um braço da seção Vacina para Todos, publicada às sextas-feiras neste espaço. Desde março, designers criaram artes para mostrar a urgência e emergência de imunizar o país contra a peste, que já matou mais de 500 mil pessoas. O resultado ficou tão bom que merecia ganhar as ruas. A UsePronta, de Teresinha Santos e do filho dela, Rodrigo, se uniu à campanha criando os modelos e a estrutura de venda on-line pelo endereço https://www.usepronta.com.br/vacina-para-todos.





A seção Vacina para Todos continua. Mas para a campanha das camisetas entraram os trabalhos dos primeiros designers que participaram da campanha. São eles: VictorGaluppo (@copo.company), M Vianna (@preta_onca), Mariana Hardy (@hardydesign), Bruno Nunes (@ohcoelho), Gustavo Greco (@grecodesign), Mariana Misk (@a_oeste), Renata Polastri (@estudiobogota), Marcos Guimarães (@designorama) e Luciano Ferreira (@estudiotriciclo).