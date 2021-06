''Cidade Pandêmica'' mostra os efeitos da pandemia na Praça da Liberdade

(foto: Arquivo pessoal)

Foto de Richard Santos, de 25 anos, integrante do coletivo @fotorizontinos





“Este registro foi feito no final de abril de 2020, passado quase um mês desde o início da quarentena em Belo Horizonte. Na Praça da Liberdade, sem a presença humana, a vegetação na Alameda Travessia começava a crescer onde antes era impedida por conta do fluxo de pessoas e manutenções.”









MÚSICA

NOVO SAMBA





Moisés Navarro marcou para 25 de junho o lançamento do single “Novo samba” em todas as plataformas digitais. O clipe será apresentado neste dia em seu canal oficial do YouTube. A canção tem a parceria de Ricardo Homem e arranjos e produção musical de Ricardo Gomes. A letra conta a história de um amor que foi perdido e da tem esperança em encontrar nova paixão e recomeçar a vida com novo sentimento. O clipe contou com a direção de Marcos Neves e foi gravado em um prédio que estava em construção no Nova Suíça, um dos principais bairros da Região Oeste de Belo Horizonte. Cléber Glória assina todo o figurino usado pelo cantor, apresentando um mix de diversos tipos de tecidos e capas coloridas. Para homenagear a sua terra natal, Pitangui, Moisés Navarro é um dos embaixadores da 3ª Mostra de Cinema de Pitangui, marcada para 8 a 12 de outubro.





DESIGN

MINEIRO PREMIADO





O designer mineiro Pietro Oliveira venceu o Prêmio Casa Vogue Design na categoria Talento em ascensão. Idealizador da marca Caboco, que se inspira em pensamentos do escritor e historiador Mário de Andrade (1893-1945), Pietro se formou em design de produto pela Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), em 2019. No Instagram da marca (@_caboco_), onde apresenta e comercializa itens, o profissional conta um pouco sobre os detalhes de produção.





FACHADA

CORES NA RUA





O artista visual paulista Rogério Pedro, de Campinas, assina o painel que colore a tradicional loja de música Serenata.





BILINGUE

INCREMENTO NA REDE





Minas está no radar do ensino bilíngue. Até 2023, a Red House International School pretende movimentar o mercado de educação básica no país. A rede prevê totalizar 20 unidades espalhadas pelo Brasil, incluindo Uberlândia e Juiz de Fora em seu projeto.