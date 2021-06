Festival promove intervenções e apresentações para o público ver de casa

A 1ª Mostra de Teatro de São José da Barra promoverá ações virtuais para evitar aglomerações (foto: André Corsi/Divulgação)

Arte e teatro também são saúde. Partindo dessa afirmação, Sabrina Moura coordena a 1ª Mostra de Teatro de São José da Barra, em Minas Gerais. Mas as aglomerações, obviamente, estão descartadas.

A programação terá também seresta (foto: André Corsi/Divulgação)

"Arte e teatro levam alegria para as pessoas que estão em casa, tristes, seguindo protocolos de saúde", diz a organizadora da mostra. No ambiente digital, haverá bate-papo com o diretor Amir Haddad e cortejos virtuais com a Trupe Ventania (Passos) e a Companhia Horizontal de Arte Pública (Rio de Janeiro), além de intervenções do grupo Tá na Cena (Passos), serenatas do cantor Ismael Cardoso (São José da Barra) e esquete de palhaços com Da Damião e Cia. Brigite e Begônia.

A programação pode ser acompanhada nas redes sociais do festival. O projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc.





GUARDA DE CONGO

LOUVOR AO ROSÁRIO

Pelo segundo ano consecutivo, o tradicional festejo da Irmandade Os Carolinos, conduzido por sua guarda de congo, será restrito apenas aos integrantes da irmandade, em virtude da pandemia. A festa terá início no sábado (12/6), às 9h30, com o levantamento da bandeira de aviso – um aviso aos céus e à Terra de que uma festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário está para acontecer.



De 18 a 26 de junho, às 18h, a capelinha da irmandade, localizada no Bairro Aparecida, receberá os integrantes para a novena, respeitando os protocolos sanitários. Em 26 de junho, às 19h, serão levantadas as bandeiras festeiras e no dia seguinte será realizada a chamada festa grande, das 5h às 22h.





INHOTIM

RECIFE COM MINAS

O festival Coquetel Molotov marcou para 29 e 30 de junho próximos sua edição virtual em Minas Gerais, com exibição em seu canal no YouTube. Pela segunda vez aportando em terras mineiras, o festival pernambucano faz essa edição em parceria com a produtora mineira Quente.



No line up, nomes como Marina Sena, que ganhou projeção quando integrava o Rosa Neon e agora mostra todo o seu pop em carreira solo; e o rapper Joca, que chamou a atenção com seu disco de estreia, "A salvação é pelo risco: O show do Joca", lançado em 2019. O festival foi gravado em Inhotim.

QUITANDA SOLIDÁRIA

AJUDAR QUEM AJUDA