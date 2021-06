A devoção religiosa em tempos de pandemia chamou a atenção de fotógrafo

O fotógrafo Lúcio Magalhães Fonseca (foto: Fabiano Aguiar/Divulgação)





Lúcio Magalhães Fonseca (@mineirudo), 33 anos





Belo-horizontino, admirador de um bom boteco, integrante do coletivo @fotorizontinos e coprodutor do @ruasdebh





"O isolamento social reduziu drasticamente as saídas de casa, mas não impediu que o conhecimento fosse compartilhado. Esta foto foi tirada durante um passeio guiado com um grupo reduzido. O intuito era conhecer a história por trás dos principais templos religiosos da cidade. A devoção que se faz presente nas igrejas me chamou a atenção, mesmo em um período como este."

(foto: Lúcio Magalhães Fonseca/Divulgação)







ITÁLIA

FESTA DA REPÚBLICA





Este 2 de junho é o Dia da República no calendário italiano. Por aqui, a data será lembrada pelo consulado da Itália, com intervenção assinada pelo arquiteto Sílvio Todeschi. São estruturas infláveis, coloridas dispostas, como fragmentos da bandeira da Itália, interagindo com a fachada do Museu de Artes e Ofícios. Como ficar em casa é recomendado na luta contra o coronavírus, quem quiser pode acompanhar o making of da intervenção no canal do consulado no YouTube e em seu perfil no Instagram.





FESTIVAL

FILMES ON-LINE





“Sessão bruta”, novo trabalho do coletivo mineiro AsTalavistas (Marli Ferreira, Pink Molotov, Cafézin e Darlene Valentim) em parceria com a atriz Gabriela Luíza, será lançado na semana que vem, no festival Cuir - Filme e experimento - América Latina. A programação on-line e gratuita reúne trabalhos do Chile, México, Colômbia, Argentina, Cuba e Uruguai.





SOLIDARIEDADE

ALIMENTO E HIGIENE





Duas toneladas de alimentos foram arrecadadas na campanha Solidariedade que Transforma, organizada pela Faculdade Pitágoras. Alimentos e itens de higiene pessoal foram doados ao Lar de Idosas Padre Leopoldo Mertens, Centro de Defesa Coletiva da Vila Santa Rita de Cássia, Fraternidade Espírita Irmão Glacus e Associação Cultural e Social Edificando Vidas. Além dos itens arrecadados em 126 instituições de ensino pelo país, a Kroton, dona da marca Pitágoras, por sua vez, doou 10 toneladas de alimentos, em cestas compostas por 10 itens, para a Cruz Vermelha Brasileira.





ANARRIÊ

JUNINA VIRTUAL





Mais um ano sem junina presencial, o jeito é tentar entrar no ritmo no formato virtual da festa típica. A temporada começa neste sábado (5/6), com Bell Marques, que contará com a participação especial da dupla sertaneja Israel e Rodolffo, no canal do YouTube de uma das principais figuras do axé. O arraiá começa às 20h.