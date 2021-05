Cultura tradicional de terreiros é tema de festival que começa hoje em BH

Fotografia, design e desenho estão na programação do festival (foto: Kau Varogh/Divulgação)





Live é uma realidade desta vida pandêmica. Com tanta coisa rolando, atrações inéditas fazem parte do 1º Festival de Culturas Tradicionais de Terreiro, que começa nesta quinta-feira (20/5). Promovido pelo terreiro de candomblé Nzo Jindanji Kuna Nkosi, o encontro oferecerá atividades superinteressantes, como oficinas de ervas litúrgicas e da medicina popular, culinária tradicional de terreiro e a mostra de artes visuais com obras de artistas de tradição do candomblé e grafite. Durante todo o dia, a programação poderá ser acompanhada no Instagram (@nzojindanji).



As oficinas serão coordenadas por Gustavo Greco e Tainá Evaristo (Greco Design), Patrícia Alencar (Cufa/BH), Evandro Passos, Maysa Mathias (Jinsaba Ervaria), Jhay Dias (escola de samba Cidade Jardim), Valéria Silva e Rogeria Belarmino (Clã Sambadeiras de Minas) e Gabriel Lemos (Afoxé Bandarerê).



A mostra de artes visuais conta com Beatriz Apocalypse (Grupo Giramundo) e Pakapym (Tata Kumbakeji, Nzo Onimboyá/BA), entre outros. As mesas reunirão Everton Junior (Ilé Ogodo Lomiwa, Casa da Flor D'água/Contagem) e os professores Shirley Aparecida de Miranda e Rodrigo Ednilson de Jesus, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O evento tem apoio da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais.





VIVAS PARA YARA

HOMENAGEM NA CASA DOS CONTOS





Os 70 anos de carreira da artista plástica Yara Tupynambá continuam rendendo homenagens. A partir da próxima quinta-feira (27/5), o restaurante Casa dos Contos promove mostra coletiva de Canuta Duque, Cely Ferreira, Diego Mendonça, Fátima Mirandda, Leo Maciel, Letícia Pinto, Luiz Chaves, Marcelo Albuquerque, Márcia Valadares e Willi de Carvalho. Os trabalhos dialogam com as fases da carreira da homenageada. O restaurante tem importância na trajetória de Yara. No início dos anos 1980, a pintora expunha e vendia obras lá. A curadoria é de Fátima Mirandda.





STRAVINSKY

“O FAUNO E A PASTORA”





A mezzo-soprano brasileira Luisa Francesconi é a convidada do concerto de hoje da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. A peça “O fauno e a pastora” será apresentada pela primeira vez para lembrar os 50 anos da morte de Stravinsky. A partir das 20h30, no canal da orquestra no YouTube.





EXCLUSIVO

“HIT PARADE”





A partir de sexta-feira, o público vai conhecer as duas canções compostas pelo mineiro Benti para a série “Hit parade”. “Haja vista” e “Imagem e semelhança” aparecem no primeiro episódio, que vai ao ar no Canal Brasil e no Globoplay.





BOTTICELLI

DANTE E VATICANO





Um dos desenhos de Botticelli dedicado ao “Inferno de Dante” ganha documentário dirigido por Ralph Loop. A obra ficou esquecida por anos nos depósitos do Vaticano até ser redescoberta. Graças à parceria do Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale com o Istituto Italiano di Cultura do Rio de Janeiro e o Consulado da Itália em Belo Horizonte, o documentário poderá ser visto na internet, de sexta a domingo. Mas é preciso se inscrever no link https://docs.google.com/forms/d/e/ 1FAIpQLSfuaUA49jjt-mmlSckaSm6GhB9tlnWqXc HovqgmdPYyNAIO6Q/viewform.