Sucesso de Anitta,'Girl from Rio' ganha paródia de atriz mineira no Tik Tok

A advogada e atriz belo-horizontina Gabriela Coelho Torres (foto: Arquivo pessoal)

Sucesso nas redes sociais, a nova música e clipe de Anitta “Girl from Rio” ganhou paródia da advogada e atriz Gabriela Coelho Torres, de 25 anos. Na quarta-feira (12/5) pela manhã ela postou o vídeo contando o dia a dia de uma garota que nasceu e mora em Belo Horizonte. "O Move é a nossa cara", brinca Gabriela, explicando por que não fez meme com o ônibus da funkeira carioca que viralizou.



Formada em teatro pela PUC Minas, Gabriela já atuou em algumas peças. Sem perder o humor, diz que não teve reconhecimento em nenhuma. "Teatro é difícil", afirma, citando como uma de suas preferidas a montagem “O canto de Gregório”, dirigida por Luiz Arthur. A letra de “Girl from Belô” foi escrita em partes, sem pressa, durante três dias. O vídeo, que levou três horas e meia para ficar pronto, foi postado na conta de Gabriela por volta das 9h. Em cinco horas, alcançou 26.200 visualizações, 261 compartilhamentos e 207 comentários.



Na letra, Gabriela fala das garotas mineiras (“Elas pegam Move, falam uai, trem, sô/Pó pô pó?/Pó pô), da cidade de Belo Horizonte (“Tem Leste, Oeste e também Barreiro/ Vou pra Savassi e pro Barro Preto.... Rei do pastel, Tizé ou Oaipoque”), das suas preferências (“Carnabelô só saio a reboque, Na feira hippie compro bugiganga”) e, claro, da desproporção entre a população masculina e a feminina (“Baby, cê não bota fé, Um macho pra três mulher”). Gabriela lembra pontos turísticos famosos (“Indepa, indepa, indepa, indepa/ Ou Mineirão/ Comer tropeiro.”) Sobrou até para uma das figuras mais conhecidas das ruas da cidade. (“...Emive, emive, emive, emive/E o cachorrão”).



Maria Leite, Gabriel Mendes e Alexia Rinco em ajuste de cenário (foto: Bianca Aun/Divulgação)

Bernardo Filaretti e Ceres Canedo em gravação de cena com personagem Duda Talagão (foto: Bianca Aun/Divulgação)



NAS PARADAS

FEITO EM CASA





Flora Guerra, Tulio Starling, Gustavo Fioravante e Gabriel Afonso acompanham gravação (foto: Bianca Aun/Divulgação)

A série “Hit parade”, que conta os bastidores da indústria fonográfica brasileira, gravada em Belo Horizonte, ganha as telas a partir da próxima sexta-feira (21/5), no Canal Brasil, no Globoplay e canais Globo. Entre as locações, os estúdios Bemol e Acústico, a Casa Cultural Matriz e os bairros Mangabeiras e Serra.





IPSC

TORCIDA POR ISABELA

Pela primeira vez em 21 anos, desde que o Brasil passou a concorrer ao International Public Speaking Competition (IPSC), uma concorrente mineira está na final do concurso, que será realizado no início da tarde desta quinta-feira (13/5). Virtualmente, Isabela Pereira Rodrigues, aluna da Cultura Inglesa, participará da disputa pelo título com outros seis candidatos. Lembrando que, até chegar a essa fase, a representante do Brasil disputou com candidatos que têm o inglês como primeira língua. "O fato é memorável", comemora Tatiana Laucas, presidente da IPSC no Brasil. É a segunda vez, também em 21 anos, que o Brasil chega à semifinal do concurso de oratória. Para conquistar a banca de juízes, a candidata do Brasil vai defender o tema “A melhor rota para a mudança engaja todas as vozes”. Na Cultura Inglesa, Isabela é aluna de Eliza Lamatta.