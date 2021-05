Praça do Papa, vista do céu e com as ruas vazias, inspira Nereu Júnior

FOTO DE NEREU JÚNIOR

Nereu Jr (@nereujr; @ieatmyjob)

Fotojornalista e videomaker, pós-graduado em fotografia e imagem em movimento. É especialista em imagens aéreas, coberturas corporativas, expedições gastronômicas e festivais culturais, além de blogueiro de viagens nas horas vagas.

(foto: Nereu Júnior/divulgação)



“Há 10 anos, iniciei o ensaio 'Horizontes de Belo Horizonte', no qual tento lançar meu olhar de turista e apaixonado pela minha cidade. O projeto estava na gaveta por causa da agenda profissional, mas a pandemia veio e acabou com os eventos, viagens e expedições. Daí, não tive mais desculpa: peguei meu drone e juntos estamos redescobrindo BH. Nesta foto, busquei a Praça do Papa para fotografar a superlua, mas o céu nublou de repente. Em compensação, dei de cara com a paisagem que, para mim, mostra uma cidade ao mesmo tempo surpreendente e aconchegante, clássica e moderna, capital e interior – a cara de BH.”





TAMBOR MINEIRO

DEBATES E OFICINAS





Neste mês de maio, quando é lembrado o Dia da Abolição da Escravatura no Brasil, Mauricio Tizumba vai mediar uma série de debates idealizados pela Associação Cultural Tambor Mineiro. Na quinta-feira (13/5), às 20h, o encontro virtual contará com a presença do capitão Jorge dos Santos, da comunidade quilombola dos Arturos, em Contagem. Na sexta (14/5), no mesmo horário, Tizumba recebe Aparecida Ferreira, fundadora e coordenadora do Terno de Congado Moçambique Estrela Guia, em Uberlândia.





A programação prossegue até segunda-feira (17/5), com as participações de Pedrina, capitã da Guarda de Moçambique Nossa Senhora das Mercês, benzedeira que está há mais de 50 anos à frente do congado em Oliveira, no Centro-Oeste do estado; Leda Maria Martins, professora doutora da UFMG e rainha da Guarda de Moçambique do Vale do Jatobá, em BH; e o cantor, compositor e instrumentista Sérgio Pererê. Informações no Instagram (@tambor mineiro).





ON-LINE

PRÊMIO DO BEM





Termina amanhã (12/5) a votação popular para o 1º Prêmio de Financiamento Coletivo, que deve ser feita em premio.benfeitoria.com. A ação marca a primeira década do crowdfunding no Brasil.





AML

1822 E MAIS





O presidente da Academia Mineira de Letras (AML), Rogério Faria Tavares, e o escritor Laurentino Gomes têm encontro amanhã no canal da Academia no YouTube. O autor de “1822”, entre outros livros sobre a história do Brasil, é um dos convidados do projeto 22 entrevistas no bicentenário da Independência.





EMBAIXADORES

DUAS MINEIRAS





As mineiras Ana Vitória Vaz Santos, de Uberlândia, e Luisa Manoela Romão Salles, de Poços de Caldas, estão entre os 25 selecionados no processo seletivo do Programa Jovens Embaixadores 2021, da embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A seleção atraiu 10.119 inscrições. O programa, no formato on-line, será desenvolvido entre 14 de junho e 13 de agosto, com brasileiros e americanos participando de atividades e oficinas sobre liderança, cultura, comunicação, cidadania digital e mudança social.