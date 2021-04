Viagens arriscadas no transporte público inspiram a 'Cidade pandêmica'

Cidade pandêmica





FOTO DE IGOR BATALHA

27 ANOS

(foto: Acervo pessoal)



Formado em jornalismo pela PUC Minas, transformou a fotografia em ferramenta para mostrar o que chama de “realidades apagadas”





“Mesmo em momentos críticos da pandemia em Belo Horizonte, nem todos podem se adequar às medidas de isolamento. O registro retrata o desgaste e o medo constante das pessoas que se arriscam por depender do





LER É VIVER

BOM EXEMPLO





O Instituto Gil Nogueira (IGN)), referência em educação em Minas Gerais com o projeto Ler é Viver, voltado para escolas públicas estaduais do ensino fundamental, comemora o recebimento de certificações concedidas pela Ambev e pelo Instituto Doar. O processo começou em 2019, quando o IGN participou do Voa, programa de mentoria e capacitação em gestão para ONGs promovido pela Ambev. Em 2020, após um ano de auditoria, recebeu o selo de confiança e credibilidade da Ambev. O instituto também foi certificado com o selo do Instituto Doar em gestão e transparência.





Patrícia Nogueira, responsável pela implantação do Ler é Viver, diz que o IGN passou a fazer parte do seleto grupo de organizações brasileiras (em Minas Gerais, são só três) certificadas de forma independente que alcançaram padrão de qualidade baseado nos principais modelos de certificação internacional.





Mais de 60 escolas foram beneficiadas pelo projeto Ler é Viver. Elas são escolhidas de acordo com a localização e o baixo desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).





ON-LINE

WORKSHOP





O Conselho de Jovens da Associação Comercial e Empresarial de Minas marcou para terça-feira (4/4) o workshop on-line “Sucesso pessoal: significado e importância”. O encontro será conduzido pelo mentor de negócios Alexandre Loureiro Ribeiro, responsável pela franquia SBCoaching. “O evento trará ao público uma oportunidade de autoconhecimento, para que isso seja uma das chaves para alavancar o sucesso profissional. O encontro também é uma forma de gerar novas conexões, insights e possibilidades de negócio”, destaca Marco Túlio Campolina, presidente da ACMinas Jovem. Mais informações podem ser obtidas no Instagram (@acminasjovem).





DESIGN

NAS PLATAFORMAS





A magazinebook “iDeia Design” chega ao sexto volume em suas plataformas digitais (site, aplicativos e Instagram). Para discutir o tema criatividade mineira, a publicação reuniu Chris Coelho, Regina Padilha, Henrique Hoffman, Marina Dolabella Dubal, Juliana Vasconcelos, José Lourenço, Mariana Borges, Thaysa Godoy, Cioli Stancioli, Gabriel Souza, Isabel Brant, Érica Medeiros, Myrna Porcaro, Natália Queiroz e Bruna Raid.





TRF-1

NOVA JUÍZA





A juíza federal Sônia Diniz Viana foi indicada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) para ocupar a vaga de desembargadora federal. A indicação será encaminhada para a nomeação dela como nova integrante da corte. Mestre em direito empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos, Sônia atua na instituição há mais de 40 anos como professora titular de direito processual penal. Ela também é juíza federal titular da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais e juíza convocada em auxílio a desembargador federal do TRF-1. Sônia integra a Academia Mineira de Letras Jurídicas e o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais.